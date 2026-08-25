Música, teatro y empanadas en torno a un hórreo XXL... a una hora de Santiago
La localidad carnotana de Lira acoge este sábado 29 una nueva edición del Festórreo
El hórreo de Lira (Carnota) fue construido entre 1779 y 1814. Tiene 22 pares de pies y mide 36,53 metros. Es el segundo más largo del mundo, después del de Araño (Rianxo), que mide 36,80 metros.
En torno a ese elemento patrimonial carnotano se celebra cada verano, desde 1992, una gran fiesta de exaltación de la cultura popular, organizada por la Asociación Cultural Canle de Lira, que genera mucha expectación y que incluye teatro popular, música en directo, humor y degustación de empanadas de maíz. Es el Festórreo, y tendrá lugar este sábado 29 de agosto.
La Eira da Cabaseira de Lira volverá a convertirse en el epicentro de la cultura popular con un festival auténtico y creativo en el que la irreverencia, el talento local y la fiesta se dan la mano para ofrecer un programa vibrante.
La cita comenzará a las 20.30 horas con una degustación de empanadas de maíz elaboradas por vecinos y vecinas, y la música de Pandeireteiras da Solaina, Fran da Pedreira y Abelleira E.
A las once de la noche comenzará el Revoltórreo, con las actuaciones de varios humoristas.
La fiesta culminará con la música de Familia Caamagno, Monoulious DOP y Los Lunes al Sol.
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