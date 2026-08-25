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O PSOE sonense ve preocupante a situación económica do Concello tras a solicitude dun préstamo de 549.000 €

O alcalde, Luís Oujo, responde que "a situación é moi boa, e precisamente por iso podemos pedir un crédito"

Fachada do consistorio do Porto do Son.

Fachada do consistorio do Porto do Son. / Cedida

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Suso Souto

O Porto do Son

O PSOE do Porto do Son mostrou a súa preocupación pola situación económica do Concello despois de que o Goberno local levase ao pleno deste martes unha operación de crédito a longo prazo por 549.132 euros para financiar diferentes obras e investimentos municipais.

A solicitude do préstamo aprobouse cos votos a favor do PP e as abstencións do PSOE e do BNG.

"Compartimos a necesidade de realizar as actuacións que se inclúen neste expediente, entre outras, obras de saneamento en Basoñas, Seoanes e Queiruga, a renovación do parque infantil de Nebra, da cuberta do consultorio de Portosín, da casa da cultura de Caamaño ou diferentes melloras en vías municipais", sinalan dende a formación.

“Non imos votar en contra de facer un saneamento ou de arranxar unha estrada que o necesita. Nunca o fixemos. Do mesmo xeito que apoiamos modificacións de crédito cando é necesario pagar facturas ou atender obrigas do Concello. Pero unha cousa é apoiar as obras e outra non dicir nada sobre como chegamos á situación de ter que pedir máis de medio millón de euros a unha entidade bancaria para poder facelas”, engaden.

Para os socialistas resulta difícil entender esta situación tendo en conta que O Porto do Son conta actualmente cos orzamentos máis elevados da súa historia "e que nos últimos anos os veciños tamén tiveron que asumir diferentes subidas de impostos e taxas municipais".

O PSOE lembra tamén que "durante anos o Partido Popular utilizou como argumento da súa xestión económica que O Porto do Son non tiña débeda con entidades bancarias, aínda que si existisen cantidades pendentes con outras administracións".

Os socialistas tamén cuestionan a planificación do Goberno municipal, "xa que a propia Alcaldía cualifica no expediente estas actuacións como urxentes e prioritarias e, ao mesmo tempo, foi necesario tramitar un crédito extraordinario porque non existía crédito suficiente para realizalas". 

Afirman que “se eran obras prioritarias, algunhas delas ademais correspondentes a necesidades que veñen de atrás, o normal sería que estivesen previstas".

A preocupación do PSOE aumenta á vista dos informes de Intervención que acompañan o expediente. "Nun deles advírtese expresamente que financiar investimentos con débeda prexudica o cumprimento do obxectivo de estabilidade no ano no que se produce o gasto", asegura a formación.

"O informe sobre estabilidade conclúe ademais que, coa modificación proposta, non se cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e advirte da necesidade de adoptar medidas de contención do gasto e/ou de incremento dos ingresos non financeiros", engaden os socialistas.

“Non estamos dicindo que o Concello non poida pedir este préstamo nin cuestionamos a súa legalidade. O que dicimos é que estes informes merecen ser tomados en serio. Non parece razoable presumir dunha situación económica extraordinaria cando o propio interventor está facendo este tipo de advertencias”, explican.

O PSOE pedirá tamén ao Goberno que aclare as condicións nas que se formalizará a operación, o prazo de devolución e o custo que terá para as arcas municipais, así como se existe previsión de recorrer a novas operacións de crédito para financiar investimentos nos próximos exercicios.

Luís Oujo: "Non temos débeda bancaria"

Pola súa banda, o alcalde, Luís Oujo, dixo, en declaracións a este xornal, que "a situación económica do Concello é moi boa" e que "precisamente por iso podemos solicitar un préstamo". "Se a situación fose preocupante non poderiamos solicitar un crédito, porque non nolo concederían", dixo.

O rexedor explicou que a operación levarase a cabo para financiar actuacións necesarias "porque as obras e os servizos teñen un custo alto". Oujo engadiu ademais que "o Concello do Porto do Son non ten débeda bancaria".

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"Se acudimos a un préstamo para financiar obras e porque queremos proporcionarlles aos veciños os servizos que nos están solicitando, sen ter que acudir a unha subida de impostos para poder financialas", explicou o alcalde.

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