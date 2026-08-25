A Pobra activará o día nove de setembro os servizos Madruga e Comedor
Haberá unha redución do 50% da matrícula para o segundo irmán e será gratuíta para o terceiro
A concelleira de Igualdade da Pobra, Estefanía Ramos, e a técnica municipal de Igualdade, Carolina Rodríguez, presentaron os servizos Madruga e Comedor para o curso 2026-2027, que se prestarán a partir do mércores 9 de setembro e ata o 21 de xuño de 2027.
Para facer uso de ambos os servizos será necesario presentar previamente a ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada. As familias que precisen utilizalos desde o primeiro día deberán entregar a documentación, como data límite, o venres 4 de setembro. Se o servizo se precisa de maneira esporádica, a inscrición poderá formalizarse en calquera momento, sempre cun mínimo de dous días hábiles de antelación.
A ficha poderá presentarse a través da sede electrónica, mediante unha instancia xeral; presencialmente no Servizo de Igualdade, situado fronte ao consistorio; ou, unha vez iniciado o curso, ao monitorado de calquera dos dous servizos, que poderán solicitarse por mes natural completo, medio mes, días soltos ou de maneira esporádica.
Nos meses de setembro e xuño, o prezo por mes completo será de 8,40 euros para estadías de ata unha hora e de 11,20 euros cando se supere ese tempo. Os días soltos terán un custo de 2 euros ata unha hora e de 2,50 euros para máis dunha hora.
Durante o resto do curso, o mes completo terá un custo de 12 euros ata unha hora e de 16 euros para máis dunha hora. Para a modalidade de medio mes, os importes serán de 8 e 12 euros, respectivamente, mentres que os días soltos custarán 2 euros ata unha hora e 2,50 euros cando se supere ese tempo.
Haberá unha redución do 50% da matrícula para a segunda irmá ou o segundo irmán e será gratuíta para a terceira ou o terceiro.
Para resolver calquera dúbida, as persoas interesadas poden contactar co Servizo de Igualdade no teléfono 981 832 764 (extensión 6) ou a través do correo electrónico igualdade@apobra.gal.
Os servizos están cofinanciados polo Plan Corresponsables do Ministerio de Igualdade.
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