Del laboratorio a la práctica clínica: un curso reunirá en Ribeira a expertos en la investigación de la obesidad

Ribeira acogerá los próximos días 4 y 5 de septiembre un curso de investigación traslacional en obesidad, bajo el lema Del laboratorio a la práctica clínica, dirigido a profesionales de la salud y que contará con especialistas en la materia.

Los expertos pondrán el foco en cómo la obesidad se fue consolidando como una enfermedad crónica multifactorial con implicaciones metabólicas, cardiovasculares y sociales.

Ana B. Crujeiras, Luisa M. Seoane, Sulay Tovar y María Pardo, en representación de la Sociedad Española de Obesidad, son las organizadoras de este encuentro que pretende profundizar en la necesidad de trasladar de manera eficiente los avances de los últimos años a la práctica clínica diaria.

Este curso permitirá comprender los mecanismos biológicos emergentes de la obesidad, interpretar la investigación traslacional reciente y aplicar nuevas herramientas terapéuticas y diagnósticas en su práctica clínica.

Se pretende, en consecuencia, reducir la grieta entre el laboratorio y la consulta en base a la evidencia y la innovación biomédica.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destacó la dimensión de esta iniciativa señalando que "la obesidad es uno de los grandes problemas de salud de nuestra sociedad y creemos que las administraciones públicas también tienen la responsabilidad de apoyar iniciativas que permitan conocer mejor esta enfermedad y, sobre todo, conseguir que los avances de la investigación repercutan en una mejor atención y calidad de vida de las personas".

En este sentido, se refirió a la importancia de que un encuentro científico de estas características se celebre en el municipio. "Queremos que nuestra ciudad sea también un lugar donde se genere y se comparta conocimiento y demostrar que la ciencia y la formación de alto nivel pueden salir de los grandes cascos urbanos y encontrar en municipios como Ribeira un entorno extraordinario para el intercambio científico", indicó.

La edil de Cultura, Ana Barreiro, dijo que, además del encuentro científico, tendrá lugar una gala benéfica a favor de la investigación sobre la obesidad el viernes 4 de septiembre, a las 20.30 horas, en el auditorio municipal, titulada Ciencia y sociedad: acercando la investigación en obesidad a la ciudadanía. La entrada costará 5 euros e intervendrán Boticaria García y Javier Butragueño. Además, actuarán Alfaia y Alecrín.

Y, una vez que finalice el coloquio, se presentará el libro Mujeres de hierro. También se habilitará la fila 0 para quien quiera colaborar, pero no pueda acercarse.

La investigadora Ana B. Crujeiras explicó que "este curso nace con la finalidad de acortar la distancia entre lo que descubrimos en el laboratorio y lo que podemos hacer por una persona con obesidad en la consulta".

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"Estamos viviendo, probablemente, uno de los momentos más apasionantes en la investigación de la obesidad. Durante mucho tiempo se transmitió una visión excesivamente simplificada de esta enfermedad, prácticamente reducida a comer demasiado y moverse poco. Hoy sabemos que la realidad es muchísimo más compleja. Y sabemos también que no existe una única obesidad", indicó Luisa M. Seoane.