O cardiólogo José Ramón González Juanatey será o pregoeiro das Festas do Carme do Porto do Son
Serán do 7 ao 11 de setembro e actuarán Capitol, Olympus, La Banda de Ayer, Alana, a Banda de Caamaño, Origen, Los Satélites, New York, Marbella, París de Noia e a Charanga Os Celtas
O alcalde do Porto do Son, Luís Oujo, acompañado por membros do Goberno local, presentou a programación das Festas do Carme, que se celebrarán do 7 ao 11 de setembro. Serán cinco intensas xornadas cheas de festa, música en directo e tradición. O pregón correrá a cargo do cardiólogo José Ramón González Juanatey.
O rexedor animou “a gozar destas marabillosas festas, que son unha das celebracións máis destacadas do noso municipio” e agradeceu “a todas as persoas que fan posible levar a cabo estas festas e que permiten que veciñanza e persoas visitantes poidan gozar de cinco días de celebración con actividades variadas para todos os públicos”.
Programación completa
As cinco xornadas festivas comezarán coas dianas e alboradas do grupo de gaitas CanleBó. O luns 7 haberá saída dos cabezudos Os Viqueiras de Ordes desde o CEIP Santa Irene cara a Praza de España; pregón; e verbena a explanada portuaria coa orquestra Capitol e a sesión de Discomóbil.
O martes 8, saída da imaxe da Virxe do Carme en procesión desde a capela da Atalaia ata a explanada portuaria; misa solemne; procesión marítima coa tradicional ofrenda floral polos falecidos no mar e tirada de fogos artificiais; e verbena coa orquestra Olimpus, na explanada marítima, e La Banda de Ayer, na Praza de España.
O mércores 9, misas na capela de Loreto ás 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00 e 19.00 horas; misa solemne acompañada pola Banda de Música de Caamaño; sardiñada no campamento de Loreto amenizada por Paco de Leña; concerto de Alana na Praza de España; e verbena na explanada portuaria coa orquestra Origen e Discomóbil.
O xoves 10 haberá misa solemne na capela de Atalaia e posterior procesión acompañada pola Banda de Música de Caamaño; e verbena na explanada portuaria coas orquestras Los Satélites e New York.
E o venres 11, misa solemne na igrexa parroquial e posterior procesión acompañada pola Banda de Música de Caamaño; inchables Tikolandia e xogos para a rapazada no xardín portuario; e verbena coas orquestras Marbella, na Praza España, e París de Noia, na explanda portuaria, ademais da sesión de Discomóbil. Á medianoite será a gran sesión de fotos de artificio e, a continuación, Festa da Auga con traca final acompañada pola Charanga Os Celtas.
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