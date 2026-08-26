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Remata a renovación da cuberta da lonxa de Portocubelo, en Carnota, tras un investimento de 190.000 euros

A actuación permitiu recuperar a impermeabilidade do edificio sen interromper a súa actividade

Marta Villaverde e Juan Manuel Saborido, dereita, este mércores na lonxa de Portocubelo.

Marta Villaverde e Juan Manuel Saborido, dereita, este mércores na lonxa de Portocubelo. / Cedida

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Suso Souto

Carnota

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, supervisou este mércores as obras de renovación da cuberta da lonxa de Portocubelo (Carnota), nas que o seu departamento investiu 190.000 euros.

Esta actuación permite garantir a estanquidade interior do inmoble e mellora o seu illamento. Esta solución técnica garante tamén unha ancoraxe específica para as placas solares das que dispón o edificio, de modo que se mantén a súa actividade enerxética. Ademais, as obras mantiveron a imaxe orixinal do conxunto do edificio, de destacado valor arquitectónico.

Tal como se consensuara coa confraría de Lira e co sector profesional que opera en Portocubelo, os traballos desenvolvéronse compatibilizando a obra co normal funcionamento da lonxa, de modo que non se viu interrompida a súa actividade. Ademais, a solución adoptada garante un mellor resultado e durabilidade en contornas mariñas de alta salinidade.

Con esta actuación, a Consellería do Mar mellora as condicións de traballo dos profesionais que operan na lonxa de Portocubelo e dá resposta a unha demanda da confraría de pescadores de Lira, cuxa lonxa amosou en 2025 unha destacada recuperación na súa facturación e actividade.

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Villaverde estivo acompañada na súa vista polo alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, e polo patrón maior de Lira, José Mariano Lago Louro.

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