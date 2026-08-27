EMPRESAS
A cadea mar-industria reforza o seu peso no Barbanza con Jealsa como un dos referentes
A compañía prevé investir 8 millóns de euros na modernización e ampliación das instalacións do Bodión
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou as instalacións de Jealsa Corporación en Boiro, nun encontro no que abordaron os principais proxectos que está a desenvolver a compañía para ampliar e modernizar a súa capacidade industrial.
Durante a visita, na que estivo acompañada polo alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e polo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, mantivo unha reunión de traballo co presidente da entidade, Jesús M. Alonso Escurís, e outros responsables da empresa.
Villaverde puxo en valor o papel de Jealsa como "un dos referentes da industria conserveira galega e española e como un dos grandes motores económicos da comarca do Barbanza". As instalacións do Bodión xeran arredor de 1.200 empregos directos, mentres que o grupo conta con 3.600 profesionais e pechou 2025 cunha facturación récord.
Concesión no porto de Bodión ata 2067
Destacou tamén o apoio da Xunta á consolidación da actividade de Jealsa en Boiro a través da ampliación excepcional da súa concesión no porto de Bodión, autorizada por Portos de Galicia o pasado mes de novembro. Esta medida permite á compañía manter a súa actividade neste espazo portuario ata xuño de 2067, "achegando maior seguridade xurídica e favorecendo o mantemento e incremento do investimento e do emprego na comarca".
A ampliación está vinculada ao compromiso inversor da compañía, que prevé destinar 8 millóns de euros nos vindeiros anos á modernización e ampliación das súas instalacións, incluída a mellora da eficiencia enerxética da nave principal, a construción dunha nova nave e a reconstrución doutra instalación industrial.
Xerar riqueza e emprego no territorio
A titular de Mar salientou "a importancia de facilitar as condicións necesarias para que empresas estratéxicas vinculadas á cadea mar-industria consoliden a súa actividade en Galicia, eviten procesos de deslocalización e continúen xerando riqueza e emprego no territorio".
Durante o percorrido, Villaverde coñeceu tamén as actuacións vinculadas ao plan de investimento da compañía e os seus proxectos en materia de innovación, dixitalización, economía circular e sustentabilidade, como exemplo da aposta da cadea mar-industria pola modernización e por modelos produtivos máis eficientes.
- Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
- Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
- Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
- Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»
- La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño
- Homenaje a María Pardo: el urbanismo como forma de servicio
- A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
- La fiesta más mágica de Galicia se celebra este sábado a 40 minutos de Santiago: queimadas gratis, brujas y conjuros para despedir agosto