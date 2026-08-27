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BOIRO

Festas de San Ramón en Bealo: máis de 260 anos de historia

Do 30 de agosto ao 6 de setembro haberá unha variada oferta musical e actos litúrxicos

María Outeiral con dous membros da comisión na presentación das festas.

María Outeiral con dous membros da comisión na presentación das festas. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

A parroquia de Bealo, en Boiro, celebra entre o 30 de agosto e o 6 de setembro as festas de San Ramón coa tradicional romaría con máis de 260 anos de historia.

As celebracións comezarán o domingo 30 coa subida dos santos e verbena co Grupo Montereal e Planet Disco Móbil. O luns 31, festivo local, terá lugar a tradicional romaría con misas na honra de San Ramón a todas as horas e cantada ás 13.00 horas. Pola tarde haberá actuacións de grupos de baile e, pola noite, verbena con La Conexión e Elebé 2.0.

Ampla oferta musical

O martes, 1 de setembro, continúa o programa festivo con actos litúrxicos e verbena coa Orquestra D'Noche e o grupo La Bamba, e o mércores, día 2, actuarán a orquestra Compostela e o grupo Unión y Fuerza. O xoves terá lugar a baixada dos santos á igrexa e haberá verbena coas orquestras Marbella e Los Satélites.

As festas pecharanse o domingo 6 de setembro coa celebración do San Ramonciño Pequeno cunha misa solemne ás 12.00 horas e a actuación do grupo de gaitas Aires do Río Vello.

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A concelleira de Cultura, María Outeiral, participou na presentación do programa das festas xunto con membros da comisión.

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