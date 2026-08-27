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A Pobra reforza a seguridade para unhas Festas do Nazareno tranquilas e multitudinarias
A Xunta Local coordinou o dispositivo para a cita de setembro e puxo en valor a baixa criminalidade do municipio
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e o alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, copresidiron a Xunta Local de Seguridade convocada con motivo das Festas do Nazareno 2026, que se celebrarán do 18 ao 21 de setembro.
Tamén participaron as concelleiras de Cultura, Patricia Lojo, e de Igualdade, Estefanía Ramos, e analizáronse as medidas de seguridade e a coordinación necesaria para garantir o normal desenvolvemento dunha das celebracións máis importantes do calendario festivo da Pobra do Caramiñal. Asistiron ademais representantes da Garda Civil, Garda Civil de Tráfico, Policía Nacional Adscrita, Policía Local, Policía Portuaria, Protección Civil e Axega.
Coordinación e colaboración
"A coordinación e a colaboración entre todas as administracións e as Forzas e Corpos de Seguridade son fundamentais para que as Festas do Nazareno se desenvolvan con normalidade e para que se poida desfrutar destas celebracións con tranquilidade e seguridade", sinalou o subdelegado.
O alcalde, José Carlos Vidal, destacou que, desde o punto de vista da seguridade, "estas festas están sempre moi ben cubertas, no que ten moito que ver esta reunión de coordinación, e se xorde algo actúase rapidamente”. Ratificou o agradecemento e o bo traballo que se realiza por parte da Policía Local e Protección Civil así como das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
Unha celebración que impulsa a actividade da vila
Durante a reunión tamén se puxo en valor a relevancia social e económica das festas para o municipio. A concelleira de Cultura destacou que o Nazareno está profundamente ligado á historia, ás tradicións e á identidade local, ao tempo que contribúe a alongar a tempada turística e manter a actividade económica da vila unha vez rematados os meses de maior afluencia.
Patricia Lojo salientou a importancia de seguir coidando e potenciando esta celebración e agradeceu o traballo da Comisión do Nazareno e de todas as persoas implicadas na súa organización, así como o labor de coordinación e preparación que permite facer posible unha programación destas características.
A Pobra, por baixo das medias de criminalidade
A Xunta Local de Seguridade analizou tamén a evolución da seguridade cidadá no municipio. Os datos correspondentes ao período comprendido entre xaneiro e xullo deste ano sitúan a taxa de criminalidade da Pobra do Caramiñal moi por baixo das medias provincial, galega e estatal.
Neste contexto, tamén se destacou o incremento considerable do esclarecemento dos delitos e das infraccións penais, tanto dos feitos de menor gravidade como dos delitos máis relevantes.
O subdelegado lembrou que Galicia é a segunda comunidade autónoma máis segura de España, e puxo en valor o traballo desenvolvido polas Forzas e Corpos de Seguridade para manter estes niveis de seguridade.
Seguimento da violencia de xénero
Outro dos asuntos tratados foi a situación da violencia de xénero. Na actualidade contabilízanse na provincia da Coruña 2.784 casos activos, mentres que A Pobra do Caramiñal está adherida ao Sistema VioGén, o que permite realizar un seguimento específico das situacións de risco.
Desde o ano 2018, o municipio recibiu 63.897 euros procedentes do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, destinados ao desenvolvemento de actuacións de prevención, sensibilización e protección fronte a esta violencia.
Recoñecemento ao traballo contra o narcotráfico
No transcurso da Xunta Local de Seguridade, o subdelegado tamén puxo en valor as recentes operacións contra o narcotráfico desenvolvidas na provincia da Coruña, entre elas a realizada o pasado sábado na propia Pobra do Caramiñal.
A operación, desenvolvida pola Policía Nacional, a través dos Grupos de Resposta Especial contra o Crime Organizado (GRECO), coa colaboración doutras unidades policiais, permitiu a detención de catro persoas e a incautación de máis de 1.500 quilos de cocaína. A actuación centrouse na zona da Ribeiriña e na contorna da praia do Conchido.
O subdelegado trasladou o seu recoñecemento aos efectivos participantes por unha actuación que volve poñer de manifesto a importancia da coordinación e colaboración entre as distintas unidades policiais na loita contra o narcotráfico.
Igualmente, felicitou á Garda Civil pola operación desenvolvida este mesmo mes en Muxía, na que foron detidas 26 persoas e na que se interviñeron máis de 1.600 quilos de cocaína cando estaba a ser descargada na praia de Arnela.
A investigación, na que participaron a Garda Civil, a Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira, "permitiu desarticular unha importante organización criminal dedicada á introdución de grandes cantidades de cocaína en territorio nacional mediante o emprego de embarcacións de alta velocidade", subliñou.
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