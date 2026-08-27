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DEMANDAS HISTÓRICAS

Porto do Son destina 1,45 millóns de euros a obras prioritarias e mellora de servizos

O plan inclúe a instalación de fosas sépticas, a renovación de parques, a mellora de viais e a rehabilitación de consultorios

O Concello do Porto do Son mobilizará 1,45 M€ para obras e mellorar servizos.

O Concello do Porto do Son mobilizará 1,45 M€ para obras e mellorar servizos. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

O Porto do Son

O Concello do Porto do Son continúa avanzando no seu firme compromiso por facer realidade demandas históricas e dar resposta ás necesidades da veciñanza do municipio. Destinará unha partida de 1.455.253 euros para realizar un conxunto de obras prioritarias e mellorar os servizos públicos e infraestruturas municipais.

Desde o goberno municipal destacan que "esta decisión responde a unha planificación económica responsable, que aposta por aproveitar a capacidade financeira do Concello para realizar investimentos que beneficien o conxunto da poboación e que atendan a demandas históricas".

Estas actuacións, engaden, "suporán unha mellora significativa en diferentes puntos do municipio, contribuíndo ao desenvolvemento equilibrado de todas as parroquias e reforzando o compromiso do Concello cunha xestión próxima, eficaz e orientada ao interese xeral".

Fosas sépticas, renovación de parques e consultorios

Entre as obras e proxectos que se executarán figuran a instalación de dúas fosas sépticas con filtro para depuración das augas residuais no núcleo de Basoñas (49.963 euros), e outra no núcleo de Seoanes (36.969 €), as acometidas para saneamento na parroquia de Queiruga (21.900 €), a renovación do parque infantil en Nebra (46.691 €), a rehabilitación da cuberta do consultorio en Portosín, ao abeiro dun convenio entre o Concello e a Consellería de Sanidade (23.884 €), a rehabilitación da infraestrutura de servizos sociais na Casa da Cultura de Caamaño (120.000 €).

Asemade, o Concello mellorará as capas de rodadura no núcleo da Igrexa (26.827 €) e dos viais de acceso a Agrelo, (46.597 €) e a unha vivenda en Agrelo-Noal (14.390 euros), nos núcleos de Agrelo-Noal (38.542 €), Puilla, en Nebra (43.261 €) e Portosín (16.033 €). Tamén construirá un muro de contención en Montemuíño (48.383 €) e modernizará a escola infantil do Porto do Son (50.000 euros).

A partida dedicada á dirección das obras e actuacións ascende a 15.686 euros.

Máis melloras complementarias a partir de setembro

Paralelamente, a partir de setembro, o Concello licitará outro lote de obras, entre as que se inclúen os saneamentos de Aguieira norte (227.915 €), Foloña e Carantoña (320.233 €), Laranga (118.391 €), Agrelo e Outeiro (82.875 €) e Parada.

Tamén se contempla a mellora dos camiños rurais do Loreto (56.712 €) e das capas de rodadura en Carballosa, Caamaño e Cabanela, e a reposición dos servizos e pavimentos de Freixedo. Ademais está proxectada a climatización e ventilación do centro de día do Porto do Son, por importe de 50.000 euros

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O alcalde, Luis Oujo, destacou que "este é un plan adaptado ás necesidades da veciñanza, que reforza o compromiso deste goberno local coa mellora das infraestruturas municipais, facilitando a mobilidade e contribuíndo á mellora da calidade de vida".

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