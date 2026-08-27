INICIATIVA
'Tendas á Rúa' en Ribeira para dinamizar o comercio local
A praza do Concello converterase o sábado nun gran escaparate organizado por Viamare CCA
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Ribeira
A capital ribeirense acolle este sábado, 29 de agosto, a segunda edición de Tendas á Rúa, unha iniciativa que busca dinamizar o comercio local promovida pola Asociación de Empresarios de Ribeira - Viamare CCA.
Tras a boa acollida da primeira edición, os comercios volverán saír á rúa para achegar os seus produtos á veciñanza e compartir unha xornada especial.
A cita será na praza do Concello, de 11.00 a 14.30 horas. Dende a patronal animan a veciños e visitantes a "coñecer as propostas dos nosos comercios e apoiar o comercio local".
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