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RIANXO

A carpintería de ribeira busca futuro sen perder as súas raíces

A Xunta apoia con 30.000 euros a dinamización dun oficio clave para preservar o patrimonio marítimo

Ángeles V. Súarez co responsable de Astilleros Catoira, en Rianxo.

Ángeles V. Súarez co responsable de Astilleros Catoira, en Rianxo. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, visitou as instalacións de Astilleros Catoira, en Rianxo, onde coñeceu de primeira man a actividade desenvolvida pola empresa e a realidade dun sector estreitamente vinculado á tradición marítima e pesqueira de Galicia.

Durante o encontro tamén se abordou a importancia de preservar e impulsar a carpintería de ribeira como actividade económica e como parte do patrimonio marítimo galego.

Recuperar a actividade

A visita enmárcase na aposta da Xunta por apoiar este sector e dar continuidade á colaboración coa Asociación Empresarial Galega de Carpintería de Ribeira (Agalcari), coa que a Consellería do Mar asinou recentemente un convenio para dinamizar, fomentar e recuperar esta actividade e o patrimonio marítimo flotante galego.

O acordo, dotado con 30.000 euros para 2026, contempla actuacións de divulgación e transferencia de coñecemento, así como iniciativas para favorecer a continuidade e o futuro das carpinterías de ribeira.

Manter vivo o legado

Ángeles V. Suárez destacou a importancia de iniciativas como o Plan de Cultura Marítima de Galicia (PCUMA), orientado á conservación e posta en valor do patrimonio marítimo, dentro dunha estratexia que busca manter vivo o legado asociado ás embarcacións tradicionais e aos oficios vinculados ao mar. Neste ámbito, as carpinterías de ribeira teñen un papel fundamental ao conservar coñecementos e técnicas tradicionais e transmitilos ás novas xeracións.

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Salientou ademais "a necesidade de compatibilizar a preservación destes saberes tradicionais coa incorporación de novas técnicas e solucións que permitan garantir a continuidade dunha actividade especializada, xeradora de coñecemento e estreitamente ligada á identidade das comunidades costeiras galegas".

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