SOLIDARIEDADE
Cinco quilómetros a carón do mar para loitar contra o cancro en Aguiño
A Andaina Solidaria celebrarase o 6 de setembro, con saída desde o porto e inscrición aberta a partir de 5 euros.
A xunta local da Asociación Española Contra o Cancro, coa colaboración do Concello de Ribeira e outras entidades, impulsa a cuarta andaina solidaria para camiñar por Aguiño o 6 de setembro.
A saída será dende o porto da parroquia, a partir das 19.30 horas, para completar unha distancia de aproximadamente cinco quilómetros pasando a carón do mar ata o lavadoiro de Penisqueira.
O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, gabou o dinamismo desta entidade e a cantidade de probas deportivas que promoven para recadar fondos para a investigación contra o cancro e seguir concienciando a cidadanía sobre esta enfermidade.
A outra andaina Ribeira en marcha contra o cancro ou a travesía a nado Illa de Rúa son dous exemplos. "Dende o Concello de Ribeira apoiamos todas estas accións que axudan a sensibilizar a veciñanza e tomar parte activa para poñer da súa parte para mudar unha realidade", afirmou o edil.
No acto de presentación tamén participaron a presidenta da xunta local de Ribeira da AECC, María Jesús Paz; a vicepresidenta, Ramona Paz; a vogal, Teresa Sampedro; e o patrón maior da Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría.
Prazos e prezos de inscrición
O prazo de inscrición xa está aberto a través dos teléfonos de contacto 630 252 426 ou no 630 921 446, na sede da xunta local ou na propia andaina. A contía a aboar será de 5 euros, ademais de dispoñer da opción de adquirir a camiseta por outros 5 euros. No caso de menores de 12 anos, o importe a pagar para participar é de 3 euros.
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