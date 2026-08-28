Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaMina de cuarzoManuel Antonio VillarViolencia en CeutaCompos
instagram

SOLIDARIEDADE

Cinco quilómetros a carón do mar para loitar contra o cancro en Aguiño

A Andaina Solidaria celebrarase o 6 de setembro, con saída desde o porto e inscrición aberta a partir de 5 euros.

Álex Vidal, esquerda, e José Antonio Santamaría coas representantes da AECC en Aguiño.

Álex Vidal, esquerda, e José Antonio Santamaría coas representantes da AECC en Aguiño. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A xunta local da Asociación Española Contra o Cancro, coa colaboración do Concello de Ribeira e outras entidades, impulsa a cuarta andaina solidaria para camiñar por Aguiño o 6 de setembro.

A saída será dende o porto da parroquia, a partir das 19.30 horas, para completar unha distancia de aproximadamente cinco quilómetros pasando a carón do mar ata o lavadoiro de Penisqueira.

O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, gabou o dinamismo desta entidade e a cantidade de probas deportivas que promoven para recadar fondos para a investigación contra o cancro e seguir concienciando a cidadanía sobre esta enfermidade.

Cartel promocional da IV Andaina Solidaria Aguiño Contra o Cancro 2026.

Cartel promocional da IV Andaina Solidaria Aguiño Contra o Cancro 2026. / Cedida

A outra andaina Ribeira en marcha contra o cancro ou a travesía a nado Illa de Rúa son dous exemplos. "Dende o Concello de Ribeira apoiamos todas estas accións que axudan a sensibilizar a veciñanza e tomar parte activa para poñer da súa parte para mudar unha realidade", afirmou o edil.

No acto de presentación tamén participaron a presidenta da xunta local de Ribeira da AECC, María Jesús Paz; a vicepresidenta, Ramona Paz; a vogal, Teresa Sampedro; e o patrón maior da Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría.

Noticias relacionadas y más

Prazos e prezos de inscrición

O prazo de inscrición xa está aberto a través dos teléfonos de contacto 630 252 426 ou no 630 921 446, na sede da xunta local ou na propia andaina. A contía a aboar será de 5 euros, ademais de dispoñer da opción de adquirir a camiseta por outros 5 euros. No caso de menores de 12 anos, o importe a pagar para participar é de 3 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
  2. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
  3. La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado
  4. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  5. Dos plagas de gusanos dejan a Casa Grande de Xanceda sin su tradicional ecolaberinto de maíz
  6. El rincón medieval cerca de Santiago elegido por ‘Viajar’ entre los más bonitos del norte de España: monumentos, cuevas naturales y una tarta única
  7. El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia
  8. Los chubascos remiten este viernes en Santiago con el regreso del anticiclón: así evolucionará el tiempo este fin de semana

Cinco quilómetros a carón do mar para loitar contra o cancro en Aguiño

Cinco quilómetros a carón do mar para loitar contra o cancro en Aguiño

Ames inaugura setembro coas Brincadeiras Miúdas do programa Apego

Ames inaugura setembro coas Brincadeiras Miúdas do programa Apego

El BNG advierte que Galicia perderá capacidad de decisión con los nuevos reglamentos financieros de la UE

El BNG advierte que Galicia perderá capacidad de decisión con los nuevos reglamentos financieros de la UE

As Torres do Allo serán o gran escaparate da artesanía galega co Mercado de San Ramón

As Torres do Allo serán o gran escaparate da artesanía galega co Mercado de San Ramón

Hallan un cadáver en el fondo de la Fervenza da Feixa, en Redondela

Hallan un cadáver en el fondo de la Fervenza da Feixa, en Redondela

Sanmartín tacha de “ridícula” a polémica sobre as conversas con Fly2Galicia: "Blanco debería saber que o contacto con esta empresa chegou a través de AENA”

Sanmartín tacha de “ridícula” a polémica sobre as conversas con Fly2Galicia: "Blanco debería saber que o contacto con esta empresa chegou a través de AENA”

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

Evacuan a varias personas sin hogar para limpiar los soportales de Correos

Evacuan a varias personas sin hogar para limpiar los soportales de Correos
Tracking Pixel Contents