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INICIATIVA

Máis de 260 escolares aprenden a coidar o planeta con Amicos

O proxecto Comprométete cos ODS combinou educación ambiental, inclusión e acción directa sobre a contorna

Unha das actividades do proxecto 'Comprométete cos ODS' de Amicos.

Unha das actividades do proxecto 'Comprométete cos ODS' de Amicos. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

Os e as activistas medioambientais de Amicos despiden o proxecto Comprométete cos ODS, unha iniciativa na que máis de 260 escolares se achegaron aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da man da entidade.

En concreto, 266 escolares e 35 persoas adultas participaron nas 10 accións desenvolvidas no marco desta iniciativa, que combina educación ambiental, participación e acción directa sobre a contorna.

Escolares participando nunha das actividades de 'Comprométete cos ODS'.

Escolares participando nunha das actividades de 'Comprométete cos ODS'. / Cedida

Durante as actividades, as persoas participantes coñeceron diferentes ODS relacionados coa protección do planeta, como o ODS 13, Acción polo clima; o ODS 14, Vida submarina, ou o ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres. As sesións incluíron tamén accións de recollida de residuos mariños, que permitiron retirar 62,18 quilos de lixo da contorna.

Dende Amicos aseguran que o proxecto "busca achegar a sustentabilidade á cidadanía dun xeito práctico, facilitando que as persoas participantes non só coñezan os retos ambientais, senón que tamén se impliquen directamente no seu coidado".

Inclusión e compromiso ambiental

Comprométete cos ODS tamén pon en valor o papel das persoas con discapacidade como axentes activos no coidado do medio ambiente.

A través dos activistas medioambientais de Amicos, a entidade promove a súa participación en accións de sensibilización, conservación e protección do territorio.

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O proxecto está impulsado por Amicos no marco do VI Plan Social ENCE Pontevedra 2026 e concluirá tras mobilizar case 300 persoas entre escolares e adultos, "consolidando a educación ambiental e a participación cidadá como ferramentas para avanzar cara a unha sociedade máis sostible e inclusiva", subliñan.

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