Catoira cierra el puente que une la rúa da Estación con Muíños de Abaixo para arreglarlo

El Ayuntamiento de Catoira acometía este sábado al cierre del puente que forma parte del paseo fluvial, el que une la rúa da Estación con los Muíños de Abaixo, con el objetivo de iniciar las obras de renovación de su estructura. La actuación comienza con el desmontaje de los elementos y tablas de madera que actualmente presentan deterioro, una medida necesaria para garantizar las condiciones de seguridad de los usuarios. La intervención cuenta con una inversión de 40.000 euros, financiados a través de un cambio de finalidad del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Canon eólico

Esta obra se suma a las intervenciones ya ejecutadas este año a través del canon eólico, con una inversión de 12.000 euros, y del programa Mar de Santiago, con 25.000 euros. Desde 2023, el Ayuntamiento ha destinado más de 200.000 euros procedentes de distintas administraciones a la rehabilitación y puesta al día de los 1,6 kilómetros de este espacio natural.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que la actuación permitirá mejorar la conexión entre la avenida Eloy Domínguez y la zona de los Muíños de Moure. También recuerda que está pendiente la construcción, por parte de ADIF, de la nueva pasarela peatonal elevada en la entrada de la antigua Cedonosa para suprimir el paso a nivel. El Ayuntamiento pide a los vecinos que respeten el corte del paso durante el tiempo que duren los trabajos para evitar riesgos de seguridad.