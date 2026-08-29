Arranca la mejora de la DP-6202 de Outes hacia O Castelo para aumentar la seguridad

El Concello de Outes acaba de dar comienzo a los trabajos de mejora de la capa de rodadura en la carretera provincial DP-6202, que une este municipio con la carretera AC-400 a través de Valadares, en dirección a O Castelo. La actuación contempla la extensión de una nueva mezcla bituminosa en caliente con el objetivo de renovar el firme, corregir los deterioros existentes y mejorar de forma notable la seguridad vial a lo largo del trazado.

Esta intervención se desarrollará entre los puntos kilométricos 0+358 y 4+498, en un tramo en el que los trabajos permitirán modernizar la calzada y mejorar las condiciones de circulación. La presencia de operarios y maquinaria pesada en la vía provocará afecciones al tráfico rodado mientras se prolonguen las obras. Por este motivo, el Concello solicita a los conductores que extremen las precauciones, respeten la señalización provisional instalada en la zona y adapten la velocidad a las circunstancias de la circulación.

Solicitud de colaboración

El Gobierno municipal pidió también la colaboración de la ciudadanía para facilitar el desarrollo de los trabajos y garantizar tanto la seguridad de los operarios como la de los propios usuarios de la carretera. Asimismo, desde el Ayuntamiento agradecen de antemano la colaboración de los vecinos y usuarios de la vía y pidió disculpas por las molestias que puedan ocasionarse durante la ejecución de una intervención que, según destaca, permitirá avanzar en la modernización de las infraestructuras viarias de Outes.