Rianxo honrará con su Medalla de Oro a Ramón Iglesias, 'Xixí', el vecino que organizó las Festas da Guadalupe casi cuatro décadas

Cuando Ramón Iglesias Sánchez (a quien sus vecinos llaman cariñosamente Xixí) organizó por primera vez las Festas da Guadalupe de Rianxo, en 1978, Carlos Ces (el actual presidente de la comisión, desde 2022) tenía dos años. Dentro de unos días, Xixí recibirá la Medalla de Oro del Concello de Rianxo por ese intenso trabajo de casi cuatro décadas en las que fue, literalmente, la sombra de la Moreniña.

El alcalde, Julián Bustelo, convocará en unos días un pleno extraordinario para celebrar el acto institucional en el que se entregará la primera Medalla de Oro de Rianxo.

"Se trata de un distintivo honorífico recogido en el Reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento aprobado en 1995 y que se concederá por vez primera este año, para reconocer la trayectoria de una persona que dedicó parte de su vida a trabajar, de manera desinteresada, por Rianxo", señala el regidor.

"Desde la humildad y desde diferentes entidades, Xixí trabajó por algo que cada día merece menos atención: el bien común y el fortalecimiento de los lazos que hacen comunidad. Fue presidente del C.D. Unión y del Liceo Marítimo, entre otras ocupaciones, pero su vida está ligada a la organización de las Festas da Guadalupe. Fue presidente de la comisión durante casi cuatro décadas. La dimensión que hoy tienen las fiestas, declaradas de Interés Turístico de Galicia, es el resultado de muchos años de trabajo que nos dejaron, además, momentos tan icónicos y reconocidos en todo el país. Por eso y por mucho más, el pueblo de Rianxo está en deuda con Ramón Iglesias, que será la primera persona reconocida con la Medalla de Oro de nuestro municipio", añade Bustelo.

Xixí dedicó 34 años de su vida a la organización de dichos festejos: de 1978 a 1991 y de 2001 a 2021, pues en el período intermedio ejercieron el cargo Amancio Losada y Luis Cebreiro.

Todos ellos han contribuido a engrandecer una de las mayores citas festivas de Galicia, y también de las más antiguas, pues data de 1854, año en el que se inauguró la capilla de la Virxe de Guadalupe.

Al año siguiente la novedad fue un globo aerostático, hecho por Manuel Bravo, quien también hacía el alumbrado de las fiestas. En 1862 la imagen de la Moreniña, como conocen los rianxeiros a su patrona, salió por primera vez en la procesión marítima por iniciativa del párroco Nicolás Pérez Santamaría.

La fiesta se celebra el primer domingo de septiembre después del día 8, y dura más de una semana. Pero no siempre fue así. En 1899 duraba sólo tres días. A mediados del siglo pasado ya eran cinco. En 1997 se amplió a siete. Y este año serán ocho: del 9 al 16 de septiembre.

"A festa rematará cando lle cadre"

Al principio, tampoco el fin de fiesta era tan duradero. En 1983, cuando se introdujeron por primera vez en el programa la actuación de tres orquestas en la última jornada y el broche final con el multitudinario canto de la Rianxeira, los músicos no se bajaron del escenario hasta las seis de la madrugada. Al año siguiente lo hicieron a las ocho. Y al siguiente, a las nueve.

En 1990 la fiesta se cerró con cuatro orquestas, y algún año la juerga musical duró hasta las diez y media de la mañana. De modo que en 2001, en el programa se anunciaba que “a festa rematará cando lle cadre” y, en el año 2003, cuadró a las once de la mañana.

Un concurso de feos

Atrás se han ido quedando, sin embargo, algunas de las actividades que antaño gozaron de gran popularidad: entre 1983 y 1986 se celebró un concurso de feos; entre 1991 y 1994 se elaboraba la empanada de maíz mas larga del mundo (de 80 metros); hasta 1990 se elegía a las reinas de las fiestas y a sus damas de honor; y a principios del siglo pasado desfilaban gigantes y cabezudos (Castelao ayudó a restaurarlos y a construir algunos nuevos, y Peito de lobo era la imagen de un forzudo marinero de la villa que al principio se enfadó por su caricaturización pero que, con el tiempo, acabó identificándose con el muñeco, al que llamaba “meu irmanciño”).

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Pero poco a poco fueron llegando otras actividades para quedarse. En 1991 tuvo lugar el primer canto multitudinario de la Rianxeira en la última verbena, para lo cual la organización reparte miles de bengalas entre los asistentes. Las divertidas competiciones de las Juadalupeñas se instauraron en 1998. Dos años después, la Guadalupe era declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.