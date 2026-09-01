Boiro prende a mecha da troula en setembro con festas en Abanqueiro, Bermo e O Cabo de Cruz
No Bodión serán os actos na honra da Virxe do Carme, con procesión marítima, e no Castro haberá un encontro de embarcacións tradicionais
Comeza o mes de setembro e continúa a actividade cultural e festiva en Boiro, con propostas de actividades en distintas parroquias organizadas polas comisións de festas. A concelleira de Cultura, María Outeiral, xunto con membros das distintas comisións, presentou as actividades.
Durante a fin de semana celebraranse en Boiro as Festas do Carme de Abanqueiro, que serán os días 4, 5 e 6 de setembro no Bodión, con actuacións musicais e a tradicional procesión marítima, que terá lugar o domingo día 6.
Tamén haberá na fin de semana festa no Castro coa celebración dos festexos na honra da Nosa Señora do Castro. Haberá actividade para todos os públicos os días 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro. Xunto coas festas do Castro, no Cabo da Cruz terá lugar o V Encontro de Embarcacións Tradicionais Mar de Cabo.
O sábado 5 de setembro terá lugar tamén en Bermo unha nova edición da Festa da Amizade, con xantar tradicional e actuacións musicais.
María Outeiral convidou a veciñanza a participar destas festas e agradeceu “a gran implicación de todas as persoas que forman parte das comisións e asociacións que fan posible que Boiro teña unha gran actividade festiva durante todo o ano”.
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