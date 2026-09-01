Un incendio deixa sen fogar unha familia de catro persoas en Noia
O Concello púxose a disposición dos afectados para buscarlles unha alternativa de aloxamento e garantirlles o acceso aos bens básicos
Un incendio provocou este martes graves danos nunha vivenda da noiesa rúa Chile, no barrio de San Lázaro. Ata o lugar desprazáronse efectivos do GES de Noia, Policía Local, Garda Civil, 061 e unha dotación de bombeiros do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, con base en Boiro.
Afortunadamente, non hai que lamentar danos persoais de gravidade. Porén, o incendio afectou seriamente a vivenda dunha familia formada por catro persoas, que polo momento non poderán regresar ao seu fogar.
Dende o primeiro momento, o departamento de Servizos Sociais do Concello de Noia está en contacto coa familia e traballando para atender as necesidades derivadas desta situación: procurar unha alternativa de aloxamento, facilitar os desprazamentos necesarios e garantir o acceso aos bens básicos durante estes primeiros días.
"En momentos como este é cando cobra todo o seu sentido contar cuns servizos públicos próximos, capaces de acompañar e dar resposta a todos os veciños e veciñas cando máis o necesitan", sinalan dende o Goberno local.
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