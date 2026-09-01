'Sorpasso' peregrino en la costa: el Camino por Barbanza 'crece' un 59% y ya supera este año en 217 Compostelas al de Muros-Noia

Dicen que el Camino de Santiago es un viaje espiritual por una senda repleta de historia, patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza. Y dicen también que es un viaje interior que adquiere una mayor dimensión si se hace en compañía, y que el fin no es la meta, sino la experiencia.

Y, siendo absolutamente personal esa vivencia, lo cierto es que hay muchos Caminos oficiales para peregrinar a Santiago. Veintisiete, concretamente. Desde el Francés, el Inglés o el Portugués al Olvidado, el del Mar, el Mozárabe o el de Lluc, pasando por el de las Américas, el de Tenerife Norte... o los de la costa de Compostela: el de Barbanza (A Orixe), el de Muros-Noia y el de Muxía-Fisterra.

En lo que va de año (hasta este lunes 31 de agosto) la Oficina del Peregrino expidió un total de 394.118 Compostelas (un 6% más que el año pasado por estas mismas fechas). El Camino con mayor número de registros es el Francés (168.572), seguido del Portugués (79.109), el Portugués por la costa (74.487), el Inglés (22.854), el Primitivo (18.411), el del Norte (15.018), el de la Vía de la Plata (6.991), el de Invierno (2.135) y los tres del litoral del Área de Santiago: el de Muxía-Fisterra (1.978), el de Barbanza (916) y el de Muros-Noia (699).

Respecto a estos tres últimos itinerarios jacobeos, en el de Muxía-Fisterra creció en lo que va de año un 5% el número de peregrinos respecto al mismo período de 2025. Lo realizaron ya 1.319 españoles y 659 extranjeros. En cuanto a los lugares de procedencia mayoritarios, el 66,68% eran de España; el 4,35% de Portugal y el 3,49% de Estados Unidos.

El Camino por Barbanza creció en lo que va de 2026 un 59% (341 peregrinos más respecto al mismo período de 2025, y 161 más que en todo ese año). Desde enero lo realizaron ya 797 españoles y 119 extranjeros. El 87,01% de los peregrinos eran españoles; el 5,90% portugueses y el 1,75% italianos, en cuanto a los tres primeros puestos del ranking.

Este itinerario, denominado A Orixe, se sitúa en estos momentos por delante del de Muros-Noia (con 217 Compostelas más). Este último lo realizaron entre el 1 de enero y el 31 de agosto 503 españoles y 196 extranjeros, registrando un incremento del 39% respecto al mismo tramo del año pasado. El 71,76% eran de España, el 12,45% de Italia y el 4,43% de Hungría.

En los tres casos, andaluces, madrileños y valencianos fueron, por este orden, mayoría.

Una peregrina ante la iglesia de San Martiño, en Noia, recorriendo el Camino por Muros-Noia. / Cedida

De modo que, aunque las cifras pueden parecer humildes en un cómputo general, lo cierto es que año tras año se constata un aumento del número de peregrinos en los tres Caminos de la costa del Área de Santiago. En el de Muxía-Fisterra se despacharon en 2025 un total de 2.381 Compostelas (un 6% más que en 2024, cuando el incremento había sido del 26%); en el de Barbanza, un total de 755 (en este caso se había producido un descenso del 10% tras el aumento del 38% del año 2024); y en el de Muros-Noia se expidieron 572 (un 55% más que en 2024, cuado el incremento había sido del 94%).

El Camino de Santiago por Barbanza (A Orixe) se fundamenta en el relato de la llegada del Apóstol a Galicia navegando por las aguas de la ría de Arousa y el río Ulla. Este itinerario, de 135 kilómetros, comienza en el faro de Corrubedo (Ribeira) y a través de seis etapas que discurren por los ayuntamientos de Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo, Dodro y Padrón, llega hasta Iria Flavia, donde entronca con el Camino Portugués para acabar en la Plaza del Obradoiro, a los pies de la Catedral.

El Camino de Santiago de la ría de Muros-Noia parte de las localidades costeras de Muros y O Porto do Son, siguiendo la ría hacia el interior. El recorrido atraviesa O Freixo, cruza el histórico puente de Ponte Nafonso y continúa hasta la villa medieval de Noia. Desde allí, se adentra en paisajes rurales y frondosos, pasando por el monasterio de Toxosoutos y la localidad de Bertamiráns (Ames), hasta llegar finalmente a Santiago.

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