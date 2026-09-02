Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retos del curso políticoEl alquiler compostelanoRubia GallegaEsther PedrosaIncendio de Padrón
instagram

Boiro celebrará o Mes da Danza con oito espectáculos

Terán lugar no Pazo de Goiáns, na rúa peonil, en Cespón e en Ponte Beluso

María Outeiral, na presentación dos actos do Mes da Danza.

María Outeiral, na presentación dos actos do Mes da Danza. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Boiro

O Concello de Boiro celebra o Mes da Danza con actuacións de grupos locais e compañías profesionais. A programación foi presentada pola concelleira de Cultura, María Outeiral.

Este sábado 5 terá lugar o Encontro Tradicional de San Roque, que organiza Abeloura, ás 19.00 en Cespón. O domingo 6 ás 12.00, no Pazo de Goiáns, actuarán Abeloura, o grupo A. C. Verodal Arona, de Tenerife, e Os Jaitas Blue, de Noia.

O venres 11 ás 20.30 no pazo actuará o grupo da escola de ballet Cen Pliés, e o sábado 12 ás 12.00, na rúa peonil, será o espectáculo de danza de Marta Alonso. O domingo 13, no pazo, ás 18.00, actuará a A. C. Pedra da Arona. O historiador Rober Salas dará unha charla o sábado 19 ás 19.00 no pazo.

O domingo 20 ás 18.00, tamén no pazo, actuará Xilbarbeira.

Noticias relacionadas

O sábado 25 ás 20.00 será o Serán das Angustias en Ponte Beluso, e o domingo 26 actuará o grupo da A. C. Pedra da Aroña no pazo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
  2. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  3. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  4. El diésel y la gasolina cambian de precio este martes tras la bonificación del Gobierno: así queda el precio del litro en Santiago
  5. Muere a los 86 años Manola, una de las almas de la histórica Casa Mella de Rarís, en Teo
  6. Así será el nuevo hotel con encanto que abrirá en el casco histórico de Santiago: nueve habitaciones entre restos de la muralla medieval
  7. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  8. La compostelana Esther Pedrosa agranda su leyenda con un nuevo oro mundial

Boiro celebrará o Mes da Danza con oito espectáculos

Boiro celebrará o Mes da Danza con oito espectáculos

Entran a roubar, por segunda vez este verán, na mítica Foto Sandine da compostelá Rúa do Vilar

Entran a roubar, por segunda vez este verán, na mítica Foto Sandine da compostelá Rúa do Vilar

Ribeira acolle esta fin de semana o festival Etal Equal, con concertos e obradoiros

Ribeira acolle esta fin de semana o festival Etal Equal, con concertos e obradoiros

El Consejo de Ministros alemán aprueba la ayuda a la pensión para niños de 10 euros al mes

El Consejo de Ministros alemán aprueba la ayuda a la pensión para niños de 10 euros al mes

El regreso del Obradoiro a la ACB podrá seguirse en abierto: la TVG emitirá cada jornada un partido de un equipo gallego

El regreso del Obradoiro a la ACB podrá seguirse en abierto: la TVG emitirá cada jornada un partido de un equipo gallego

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano

El responsable del “criadero de los horrores” de Burgos llega a juicio tras seis años fugado: la Fiscalía pide 18 meses de cárcel

El responsable del “criadero de los horrores” de Burgos llega a juicio tras seis años fugado: la Fiscalía pide 18 meses de cárcel

Detenido el autor del robo en una heladería del Toural a la que accedió tras romper la puerta con una tapa de alcantarilla

Detenido el autor del robo en una heladería del Toural a la que accedió tras romper la puerta con una tapa de alcantarilla
Tracking Pixel Contents