Caminos de ida y vuelta: casi 27.000 personas 'peregrinaron' en el primer semestre a Fisterra-Muxía tras recoger la Compostela

Para los peregrinos que cada año llegan a Galicia, ni la Catedral de Compostela es la meta, ni el Camino de Santiago es unidireccional. Y eso lo saben muy bien los empresarios y organismos vinculados al sector turístico de los tres itinerarios jacobeos de la costa del cinturón de Santiago: el de Barbanza (A Orixe), el de la ría de Muros-Noia y el de Muxía-Fisterra.

Las cifras oficiales de la Oficina del Peregrino constatan solo el número de Compostelas expedidas a los peregrinos que llegan a Santiago por los diferentes Caminos (en lo que va de año, 1.978 desde Muxía-Fisterra, 916 desde Barbanza y 699 desde Muros-Noia).

Pero estas cifras están muy lejos de las que certifican el flujo cada vez mayor de peregrinos que, tras abrazar al Apóstol, ponen rumbo a la costa para volver sobre sus pasos o para descubrir tres territorios que atesoran una potente oferta cultural, patrimonial, gastronómica y paisajística. Tres Caminos para recorrer también a la inversa. Tres Caminos de ida y vuelta.

Pepe Formoso, presidente de la Asociación de Profesionais do Sector Turístico de Costa da Morte, explica que "el Camino a Fisterra-Muxía empieza en Santiago y acaba en Costa da Morte". Su auge no se puede medir, pues, en Compostelas. Pero Turismo de Galicia encontró el modo de cifrar ese flujo de peregrinos en ese trazado.

"Los cuatro o cinco dispositivos instalados el año pasado en el Camino a Fisterra-Muxía permiten medir ese flujo de peregrinos en base al tráfico de teléfonos móviles. Y, solo en el primer semestre del presente año, se registró el paso de casi 27.000 personas", explica Formoso.

Ese Camino a la inversa es, según señala, "el mismo que se hizo históricamente: el que hace el peregrino tras llegar a Compostela para llegar hasta el fin de la Tierra, siguiendo el camino de las estrellas, que también se mueven de este a oeste".

Formoso lamenta que desde la Oficina del Peregrino "no se advierta en los balances que sus cifras sobre el Camino a Fisterra-Muxía son las de los peregrinos que llegan por él a Santiago, no las de los que lo realizan desde Compostela hacia Costa da Morte".

A Orixe: el faro de Corrubedo

"Las 916 Compostelas expedidas en lo que va de año a peregrinos del Camino por Barbanza (A Orixe) se corresponden solamente de aquellos que hicieron el Camino desde Corrubedo (Ribeira) a Santiago de Compostela", señala Fátima Cachafeiro, gerente de la Mancomunidad Barbanza-Arousa, quien añade que "este itinerario de 135 kilómetros se puede hacer tanto hacia Santiago como de vuelta, hacia Corrubedo; la señalización se colocó con esa finalidad".

De hecho, cada vez son más los peregrinos que, tras finalizar el Camino, optan por descubrir su origen y recorrer este itinerario que comienza en el faro de Corrubedo (Ribeira) y, a través de seis etapas que discurren por los ayuntamientos de Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo, Dodro y Padrón, llega hasta Iria Flavia, donde entronca con el Camino Portugués para acabar en la Plaza del Obradoiro, a los pies de la Catedral.

"Tenemos muchas expectativas en el próximo Año Jacobeo, en el que planificaremos diferentes actuaciones para dar a conocer este Camino, que al viajero le impresiona mucho por el paisaje costero y también por su sencillez, con tramos de poca pendiente, lo que facilita su realización con niños y con mascotas", explica Fátima Cachafeiro.

En su opinión, "el auge del Camino A Orixe es cada vez mayor, y estamos aprovechando que supone una alternativa para las personas que buscan realizar el Camino de forma más lenta, disfrutando de nuestros núcleos de población y de nuestro paisaje costero, y también para aquellos viajeros que llegan en familia o que buscan rutas de baja dificultad".

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"El Camino A Orixe está siendo un revulsivo para el terrotorio, no solo en verano, sino también en temporada baja", dice.