Churrasco, paella e espectáculo de luces en pista: así se ambientará a concentración moteira de Ribeira
O encontro organizado polo Club Os Reventapistóns terá lugar do 18 ao 20 de setembro na explanada de Coroso
O Club Os Reventapistóns celebrará en Ribeira a súa oitava concentración de motos este mes de setembro despois da tradicional quedada que tivo lugar no mes de abril. Será os días 18, 19 e 20, coa explanada de Coroso como epicentro das actividades.
A programación foi presentada polo concelleiro de Festexos, Fernando Abraldes, xunto a José Francisco Mayo, Manuel Paz e Andrés Manuel González, representantes da entidade.
"Esta concentración reunirá os afeccionados das motos, ademais de dinamizar social e economicamente o municipio nunha época, mediados de setembro, na que tamén hai cabida para a posta en valor dos recursos turísticos e paisaxísticos coas rutas moteiras", dixo o edil.
"Dende o Concello de Ribeira agradecemos o traballo do Club Os Reventapistóns pola planificación dos eventos que promove e a repercusión que teñen, non só para os amantes da condución sobre dúas rodas, senón tamén para o conxunto do municipio", afirmou Abraldes.
O programa de actividades arrancará o venres 18 cunha ruta mototurística no luscofusco, ás 21.00 horas, para repoñer forzas cunha gran churrascada, ás 21.30 horas, e bailar coa actuación de DJ Manu X, das 23.30 horas en diante.
O sábado 19 haberá sesión vermú e degustación de paella, a partir das 13.00 horas, amenizada polo grupo musical Os Chispas 2.0.
Xa pola tarde emprenderase unha nova ruta mototurística, ás 17.20 horas, para regresar a Coroso co primeiro pase de Rui Santos Stunt, subcampión hispano-luso, ás 18.40 horas, e os xogos moteiros (roda quenda, proba de decibelios e moto lenta), ás 19.50 horas.
Despois haberá cea para as persoas inscritas, ás 21.00 horas; ruta nocturna dos fachos e corredor de lume, ás 23.00 horas; segundo pase de Rui Santos Stunt Light Show, cun espectáculo visual de luces en pista, ás 23.20 horas; e música a partir das 00.10 horas, con Planet Disco Móbil, DJ Jalaico e DJ Mou.
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