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Cuando no hay nada que mudar: el drama de la familia de Noia que perdió su hogar en un incendio

Las dos parejas, oriundas de Colombia, buscan una vivienda para alquilar

Agradecen pero declinan la ayuda de Cáritas y Cruz Roja: "Tenemos trabajo; otros la necesitan más"

Bomberos extinguiendo el incendio en la vivienda de la calle Chile.

Bomberos extinguiendo el incendio en la vivienda de la calle Chile. / GES de Noia

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Suso Souto

Noia

La familia que este martes perdió todas sus pertenencias en el incendio que calcinó por completo la vivienda en la que residían en Noia busca ahora, con la ayuda del Concello, un nuevo piso para alquilar y en el que volver a construir su hogar.

Las cuatro personas que integran esta unidad familiar son dos parejas, oriundas de Colombia, que llevan tiempo afincadas en Noia. Los cuatro tienen trabajo y no tienen menores a su cargo. Tampoco están en riesgo de exclusión social.

Plasma calcinado en el incendio.

Plasma calcinado en el incendio. / GES de Noia

Desde el mismo momento en el que concluyeron las tareas de extinción del fuego que afectó por completo a la vivienda, ubicada en la primera planta de un edificio de la calle Chile, el Concello activó un operativo de asistencia social a la familia, que en la mañana de este miércoles se reunió con trabajadoras del departamento de Servicios Sociales.

Imagen del pasillo de la vivienda tras el incendio.

Imagen del pasillo de la vivienda tras el incendio. / GES de Noia

Los afectados por este suceso agradecieron la ayuda ofrecida por Cáritas y por la Cruz Roja, pero la declinaron amablemente explicando que "estamos bien y tenemos trabajo: otras personas necesitan más esa ayuda".

Lo que sí necesitan ahora, con urgencia, es encontrar una nueva vivienda para alquilar, para lo cual cuentan también con la colaboración del Concello.

Una de las estancias de la vivienda en la que se produjo el incendio.

Una de las estancias de la vivienda en la que se produjo el incendio. / GES de Noia

En cuanto a las causas del incendio, que se inició el martes poco después de las 12.30 horas cuando, afortunadamente, no había nadie en el interior de la vivienda, la Policía Judicial, que realizó una inspección y abrió una investigación, todavía no emitió un informe.

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El fuego se inició en una habitación y, al parecer, una corriente de aire propició que se extendiese con rapidez por el resto de la vivienda, afectando las llamas, el humo y las altas temperaturas a todas las estancias.

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