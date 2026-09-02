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Ribeira acolle esta fin de semana o festival Etal Equal, con concertos e obradoiros

Actuarán Helena Egea & Banda, Ilmarto e unha pranta, Daydream Sessions + Jam Libre, Nan Illonia, Martin Human e Micro Aberto

Ana Barreiro, flanqueada por Alba Prego e Martiño Sampedro.

Ana Barreiro, flanqueada por Alba Prego e Martiño Sampedro. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

A Praza de Teruel de Ribeira acollerá esta fin de semana unha nova edición do festival Etal Equal, que promove a asociación Ribeira Crea.

A edil de Cultura, Ana Barreiro, presentou a programación xunto a Alba Prego e Martiño Sampedro, a presidenta e o tesoureiro do colectivo.

O sábado 5 actuarán Helena Egea & Banda ás 15.30 horas; Ilmarto e unha pranta, ás 18.00 horas; e Daydream Sessions + Jam Libre, ás 21.00 horas.

Xa o domingo 6 será a quenda de Nan Illonia, ás 13.30 horas; Martin Human, ás 15.00 horas; e Micro Aberto no bar Cocoluche, ás 17.30 horas.

Con relación a esta última cita, as inscricións formalizaranse na conta de Instagram @microabertococoluche.

Pero o domingo tamén se impartirán obradoiros gratuítos, de 11.30 a 13.00 horas. Néboa Creacións ensinará sobre o prensado de flores e composición en papel a un grupo máximo de 10 persoas, a partir de 5 anos de idade, e Tere Ramallo ofrecerá un taller de ceos de acuarela a un máximo de 9 persoas, tamén a partir de 5 anos.

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Requírese inscrición previa a través da conta de Instagram @ribeiracrea ou no enderezo electrónico ribeiracrea@gmail.com.

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