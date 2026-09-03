O novo centro médico de Noia terá un espazo para a atención das adiccións
Abarcará unha superficie de 170 m2 na planta baixa e terá áreas para dispensar metadona e consultas de Psiquiatría e Psicoloxía
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzou informou este xoves que o futuro centro de saúde de Noia contará cun espazo para a atención ás adiccións, un ámbito no que se adoptarán medidas específicas no novo Plan de Saúde Mental 2026-2030.
Acompañado da secretaria xeral técnica do seu departamento, Natalia Lobato, do xerente da área sanitaria de Santiago e Barbanza, Ángel Facio, e da subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental do Sergas, Almudena Díaz, o conselleiro visitou a Unidade de Condutas Adictivas de Noia.
Antonio Gómez dixo que dito espazo propio no futuro centro de saúde será de 170 m2 construídos na planta baixa, con acceso independente e áreas específicas para a dispensación de metadona, administración, despacho de traballo social e consultas de Psiquiatría e Psicoloxía.
Gómez Caamaño incidiu en que, desde xaneiro deste ano, as 13 unidades municipais de atención ás drogodependencias de Galicia forman parte da estrutura do Sergas. Estas unidades atenderon en 2025 máis de 7.400 persoas e para estas infraestruturas os orzamentos da Xunta deste ano destinan máis de 4,8 millóns de euros de financiamento directo.
Este compromiso da Xunta coa atención ás adiccións complétase con 8 millóns de euros destinados aos convenios con asociacións e entidades que traballan neste ámbito.
Respecto da Unidade de Condutas Adictivas de Noia, o conselleiro sinalou que o pasado ano atendeu 207 persoas, dando cobertura, ademais de ao concello de Noia, aos de Lousame, O Porto do Son, Outes, Muros e Carnota.
Esta unidade conta cun equipo de catro profesionais formado por un médico-psiquiatra, unha psicóloga clínica, unha traballadora social e unha auxiliar de clínica, ás que o conselleiro agradeceu o seu labor de amplo alcance social.
Gómez Caamaño subliñou que a unidade de Noia leva a cabo unha atención integral que abrangue desde o tratamento das adiccións e a dispensación de metadona ata a patoloxía dual, a prevención, a redución do dano ou a incorporación social.
O proceso de integración das unidades no Sergas seguirá presente no novo Plan de Saúde Mental de Galicia 2026-2030, que segundo o conselleiro será presentado proximamente, incorporando entre as súas liñas estratéxicas a atención aos trastornos adictivos.
O titular de Sanidade sinalou que "o novo plan será unha importante folla de ruta dos próximos anos e posibilitará seguir a avanzar na prevención e detección precoz, na atención ás novas formas de adicción e nunha maior integración destes dispositivos coa rede de saúde mental".
Novo centro de saúde
A Xunta prevé investir máis de 10 millóns de euros no novo centro de saúde de Noia. Será un edificio que duplicará a superficie do actual, ao pasar de 1.780 m2 a preto de 4.200.
O proxecto continúa a avanzar na súa tramitación coa previsión de completar nos vindeiros meses a súa supervisión e aprobación, e así continuar cos trámites para a contratación e posterior inicio das obras.
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