Roi Casal, La Fórmula, Platinum, Kid Mount e Kike Varela animarán as verbenas das festas patronais de Ribeira
Tamén actuarán The Cuncas, Xiada, a Banda de Música Prudencio Romo e a Coral do Círculo Mercantil
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, e o cura párroco de Santa Uxía, Alfonso Mera, presentaron este xoves a programación das festas patronais, que terán lugar do 11 ao 13 deste mes de setembro.
No acto participou tamén o edil de Festexos, Fernando Abraldes, quen explicou que "quixemos que as actividades dinamizasen todo o centro da cidade, e por iso realizaranse en distintos emprazamentos".
A xornada do venres 11 comezará ás 10.00 horas coa ruada do grupo de gaitas Xiada. Ás 21.00 horas inaugurarase unha mostra colectiva de artistas donostiarras, titulada Xuntos pola arte, no centro cultural Lustres Rivas.
A noite estará amenizada coa orquestra Platinum, no Malécón, das 22.00 horas en diante, para rematar co concerto de Kid Mount e a sesión musical a cargo de Kike Varela, a partir das 01.00 horas.
O sábado 12, día da patroa, Santa Uxía, comezará novamente ruada de Xiada ás 10.00 horas. Ao mediodía oficiarase a misa solemne na honra da patroa, cantada pola Coral do Círculo Mercantil de Ribeira, na igrexa parroquial.
Deseguido, ao redor das 13.00 horas, sairá a procesión, acompañada polo grupo de gaitas Xiada e da Banda de Música Prudencio Romo de Lousame, que rematará cun pequeno concerto no adro da igrexa.
A rapazada tamén gozará cos inchables na Praza da Porta de Sol, dende as 17.00 ata 20.00 horas.
A tradición tomará as rúas da cidade coa V Ruada do Traxe Galego Aires de Dorna, con partida da carpa municipal, ás 19.00 horas, e posterior desfile no auditorio, ás 20.00 horas.
Pola noite terá lugar a actuación de Roi Casal, ás 22.00 horas, no parque García Bayón, e a verbena estará amenizada pola orquestra La Fórmula, ás 23.30 horas, no Malecón.
Finalmente, o domingo 13 haberá sesión vermú a cargo de The Cuncas, na Praza da Porta do Sol, ás 13.30 horas.
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