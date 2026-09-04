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Boiro recoñece o labor das mestras das escolas infantís do municipio co distintivo Benestar Social

Recibiron tamén o galardón as voluntarias da asociación contra o cancro, Alar García, Agadea, Cocó Blanco e os axentes da Garda Civil da localidade

Autoridades e galardoados, tras a entrega dos distintivos Benestar Social, que tivo lugar en Boiro.

Autoridades e galardoados, tras a entrega dos distintivos Benestar Social, que tivo lugar en Boiro. / Cedida

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Suso Souto

Boiro

O Concello de Boiro entregou este venres os distintivos Benestar Social, que teñen como finalidade promover o labor social e de voluntariado no municipio.

O acto contou coa participación do alcalde, José Ramón Romero; o concelleiro de Política Social, Raúl Treus; o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; a deputada provincial de Servizos Sociais, Mar García; e o director xeral de Inclusión, Arturo Parrado.

Raúl Treus abriu o acto e fixo entrega do distintivo da categoría de Superación e Exemplo, que este ano o recibiron as mestras e educadoras das escolas infantís de Boiro pola súa aportación á educación e coidado dos nenos e nenas de 0 a 3 anos.

Mar García fixo entrega do segundo distintivo na categoría de Voluntariado, que este ano o recibiron as persoas voluntarias da asemblea local de Boiro da Asociación Española contra o Cancro, polo seu traballo e contribución á investigación na loita contra esta enfermidade.

Pola súa banda, Arturo Parrado entregou o distintivo na categoría de Inclusión ao equipo de profesionais de Alar Galicia, pola súa colaboración con outras entidades sociais e a administración local a prol da inclusión.

Na categoría de Entidade Social a galardoada este ano foi a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer (Agadea) polo seu traballo en apoio ás familias e a súa innovación continua e apoio ao municipio. Este distintivo foi entregado por Pedro Blanco.

O acto deste ano contou cun recoñecemento extraordinario a Cocó Blanco polo seu traballo de voluntariado en eventos culturais, deportivos e sociais. Entregoulle o premio a galardoada do ano pasado, Digna Torrado.

O último dos distintivos, na categoría de Méritos Extraordinarios, foi para os axentes da Garda Civil de Boiro, polo seu traballo a prol da seguridade e o benestar común. Entregou este distintivo o alcalde, José Ramón Romero.

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O rexedor pechou o acto sinalando que “dende o Concello entendemos que falar de benestar é falar de quen precisa apoio, de quen coida, de quen dedica o seu tempo aos demais e de quen, de xeito altruísta, traballa para construír un Boiro máis xusto e máis humano”.

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