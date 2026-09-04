Conservas Sotavento, de Outes, recibe o distintivo Artesanía Alimentaria para os seus produtos
A compañía comercializa sardiña, polbo, mexillón, navalla e algas das rías galegas, e utiliza envases de vidro que requiren a colocación das pezas á man
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou este venres en Outes as instalacións de Conservas Sotavento, onde fixo entrega á compañía do distintivo oficial Artesanía Alimentaria para as conservas de peixes e mariscos.
O recoñecemento, outorgado pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), permite á empresa empregar este selo da Xunta de Galicia nas súas elaboracións.
Villaverde resaltou o respaldo continuado da Xunta ao desenvolvemento deste proxecto empresarial. A Consellería do Mar concedeu preto de 200.000 € en axudas a Conservas Sotavento para apoiar diferentes investimentos vinculados á transformación e comercialización dos produtos do mar.
Entre as actuacións apoiadas figuran a creación dunha sala de elaboración de conservas artesanais orientada á posta en valor da pesca costeira e das marcas locais, melloras de eficiencia enerxética, a instalación dunha nova liña para a elaboración de sardiña, investimentos para optimizar a produción e o envasado de peixe e conservas e accións de promoción dos produtos pesqueiros.
Villaverde salientou que o selo Artesanía Alimentaria permite recoñecer e diferenciar as conservas elaboradas segundo métodos artesanais. Desde 2025, estas producións contan cunha norma técnica específica que regula aspectos como as materias primas, os procesos de elaboración e o grao de mecanización permitido.
Neste sentido, a titular de Mar destacou que o modelo de Conservas Sotavento mantén un marcado carácter artesanal, incorporando procesos manuais desde a preparación do produto ata o envasado e etiquetado.
A compañía aposta ademais polo produto de proximidade, empregando sardiña, polbo, mexillón, navalla e algas procedentes das rías galegas, e utiliza envases de vidro que requiren a colocación das pezas á man.
A conselleira, que estivo acompañada polo alcalde de Outes, Francisco Calo, e polos directivos da conserveira, puxo en valor a Artesanía Alimentaria como figura de calidade diferenciada, que permite conservar o saber facer tradicional, diferenciar as producións galegas e incrementar o seu valor engadido.
Ademais, Villaverde incidiu en que este tipo de apoios responden á aposta do Goberno galego por favorecer unha industria transformadora competitiva que reforce a posición dos produtos galegos nos mercados.
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