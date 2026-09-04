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A oposición de Ribeira solicita un pleno extraordinario "ante a parálise do proxecto da nova residencia"

BNG, PSOE e edís non adscritos critican que se descartase construíla nas Saíñas e se optase "por mandar as persoas maiores ao monte"

Pola esquerda, Genoveva Betanzos (BNG), Francisco Suárez-Puerta (PSOE), Cruz Rivadulla e Luís Pérez (BNG) e Juan Luis Furones e Tania Redondo (non adscritos).

Pola esquerda, Genoveva Betanzos (BNG), Francisco Suárez-Puerta (PSOE), Cruz Rivadulla e Luís Pérez (BNG) e Juan Luis Furones e Tania Redondo (non adscritos). / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

Os dous grupos políticos que forman a oposición na Corporación municipal de Ribeira (BNG e PSOE) xunto aos dous edís non adscritos (Juan Luis Furones e Tania Redondo) solicitaron a convocatoria dun pleno extraordinario "ante a parálise dun ano do proxecto da nova residencia".

Recrimínanlle ao Goberbo local (PP-PBBI) "que abandonase o proxecto para ubicar a residencia na zona das Saíñas, o que implica tirar ao lixo 800.000 € de cartos públicos investidos alí, retrasar a súa construción e mandar as persoas maiores ao monte, illándoas sen transporte público nin accesibilidade", en relación á ubicación elixida polo Concello e a Xunta (na parte baixa do parque periurbano de San Roque).

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