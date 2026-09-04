Profesionales llegados de varios puntos de España comparten en Ribeira los últimos estudios sobre la obesidad
A las 20.30 horas habrá una gala benéfica a favor de la investigación, en la que participarán Boticaria García y Javier Butragueño
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, inauguró este viernes el primer curso de investicación traslacional en obesidad, que, bajo el lema Del laboratorio a la práctica clínica, reúne en el auditorio a profesionales de la salud procedentes de varios puntos de España.
A lo largo de la jornada, varios especialistas compartirán los últimos estudios sobre esta enfermedad y analizarán cómo se fue consolidando como una dolencia crónica multifactorial con implicaciones metabólicas cardiovasculares y sociales.
La regidora dijo que "este curso demuestra que la ciencia y la formación de alto nivel pueden salir de las grandes ciudades y encontrar su espacio en municipios como el nuestro para el intercambio científico. Un territorio con identidad propia, profundamente vinculado al mar y, por lo tanto, a la dieta atlántica".
"Conjugamos así investigación, innovación, nutrición, tradición y sostenibilidad", dijo Sampedro. En este sentido, la regidora ensalzó los productos del mar que salen de la lonja ribeirense, protagonistas de esa alimentación saludable.
Asimismo, agradeció a la Sociedad Española de Obesidad y a las investigadoras Ana B. Crujeiras, Luisa M. Seoane, Sulay Tovar y María Pardo que pusieran en marcha esta primera edición de una iniciativa que pone el foco en la salud para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Por su parte, Ana B. Crujeiras, investigadora y una de las promotoras del foro, señaló que "queríamos organizar este curso aquí porque queríamos una ambiente más próximo, más íntimo, fuera de grandes ciudades, de grandes palacios de congresos, y este es el sitio ideal. Nuestra ilusión es que tenga continuidad".
Además del encuentro científico que se extenderá durante toda la jornada, a las 20.30 horas habrá una gala benéfica a favor de la investigación sobre la obesidad, también en el auditorio municipal. Versará sobre el acercamiento de la investigación en obesidad a la ciudadanía y contará con la participación de Boticaria García y Javier Butragueño, además de las actuaciones de Alfaia y Alecrín. Una vez que finalice el coloquio, se presentará el libro Mujeres de hierro y se ofrecerá un cóctel en base a la dieta atlántica. El acceso requiere inscripción previa.
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