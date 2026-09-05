El NO.I.A. abre el debate sobre su disolución: su número 2, Marisol Villar, será la candidata del PP a la Alcaldía noiesa

El reciente abandono de la política activa por parte del exalcalde de Noia Santiago Freire (PP), tras su nombramiento como delegado territorial de la Consellería de Educación, había abierto el debate sucesorio en las filas populares. Y ese debate ya está cerrado... con sorpresa.

El relevo de Freire como cabeza de cartel del PP noiés no procede de la cantera de esa formación, sino de la formación que se originó tras una escisión popular hace 16 años: el NO.I.A.(Noieses Independentes Agrupados).

La candidata del PP a la Alcaldía en las municipales de 2027 será Marisol Villar, número 2 del NO.I.A. Y no lo será ni por discrepancias con su partido ni por una implosión de la formación que lidera Pepe Pérez. Al contrario. "Fue una decisión adoptada entre los dos partidos y en buena sintonía", asegura Pérez.

De modo que Marisol Villar será alcaldable con la bendición del PP y del NO.I.A., formación esta última que abrirá ahora un debate en torno a su más que probable disolución, con vistas a una fusión de ambos partidos... o a una vuelta de los independientes al seno del Partido Popular, según se mire.

En este sentido, el propio Pérez recuerda que el NO.I.A. "nació como una escisión del PP y con un 80% de afiliados procedentes de esta última formación".

Pepe Pérez dijo que el acuerdo para que Marisol Villar sea la candidata del PP se viene gestando "desde hace tiempo" y que las conversaciones "fructificaron".

"Villar será una candidata con garantías y con experiencia. Es una oportunidad", indica el líder del NO.I.A., quien añade que el debate sobre la posibilidad de que este partido se integre en el PP "se está hablando en estos momentos".

"No debo posicionarme aún, por respeto a las bases del NO.I.A., que son las que deben pronunciarse. Pero lo normal, lo lógico y lo sensato sería que populares e independientes concurriésemos a los comicios en una misma lista; que nos integremos en el PP", señala.

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Marisol Villar nació el 24 de julio de 1962 en Santiago de Compostela. Es edil en la Corporación de Noia desde 1995. Anteriormente, fue autónoma durante 14 años.