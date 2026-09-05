Por una avispa: dos personas resultan heridas en Outes al caer su coche por un terraplén

Dos personas resultaron heridas leves este sábado en Outes al salirse de la vía y precipitarse por un terraplén el vehículo en el que circulaban.

El accidente se produjo a las 15.50 horas en la carretera DP-6202. El conductor del vehículo (un Seat León), perdió el control del mismo al asustarse cuando una avispa que entró por la ventanilla se le metió por dentro de la camisa.

El coche se precipitó por un terraplén y, tras dar varias vueltas de campana, chocó contra un árbol.

Los heridos avisaron a los servicios de emergencias, explicando que no eran capaces de llegar hasta la carretera.

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En el rescate participaron efectivos del GES de Noia, bomberos de Boiro y agentes de Tráfico. El 061 trasladó a los accidentados al Clínico de Santiago.