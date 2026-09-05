Por una avispa: dos personas resultan heridas en Outes al caer su coche por un terraplén
El accidente se produjo en la carretera DP-6202 poco antes de las cuatro de la tarde
Dos personas resultaron heridas leves este sábado en Outes al salirse de la vía y precipitarse por un terraplén el vehículo en el que circulaban.
El accidente se produjo a las 15.50 horas en la carretera DP-6202. El conductor del vehículo (un Seat León), perdió el control del mismo al asustarse cuando una avispa que entró por la ventanilla se le metió por dentro de la camisa.
El coche se precipitó por un terraplén y, tras dar varias vueltas de campana, chocó contra un árbol.
Los heridos avisaron a los servicios de emergencias, explicando que no eran capaces de llegar hasta la carretera.
En el rescate participaron efectivos del GES de Noia, bomberos de Boiro y agentes de Tráfico. El 061 trasladó a los accidentados al Clínico de Santiago.
- El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
- Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
- La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
- Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
- Santiago y sus rincones secretos: ya puedes inscribirte en las visitas de la Semana del Patrimonio Invisible
- Muere a los 102 años 'la señora Trini', fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»
- Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados
- Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro