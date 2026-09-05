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Evacuada en helicóptero una mujer tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota

Dado que se encontraba en un sendero estrecho de difícil acceso, tuvo que intervenir Gardacostas de Galicia con la aeronave Pesca 1

Imagen del Monte Pindo.

Imagen del Monte Pindo. / Cedida

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Europa Press

Carnota

Una mujer ha sido evacuada en helicóptero este sábado tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, recibieron una llamada alrededor de las 13.10 horas de la tarde en la que se solicitaba asistencia médica para una mujer que se encontraba indispuesta.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Cee y el GES de Muros, pero al encontrarse en un sendero estrecho de difícil acceso se solicitó la colaboración de Gardacostas de Galicia con el helicóptero Pesca 1.

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Finalmente, la mujer pudo ser evacuada en helicóptero.

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