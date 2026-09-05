La Guadalupe de Asorey vuelve a Tanxil tras 21 años en olor de multitud y a los acordes de la 'Rianxeira'

"Hoy es un día histórico para nuestro municipio". Es una frase muy manida en política. Y, a menudo, exagerada para la ocasión. Pero el de este sábado sí lo fue para los rianxeiros. Y es que, después de 21 años, la emblemática escultura de la Virxe de Guadalupe, que el artista cambadés Francisco Asorey realizó en 1932 por encargo del cirujano Ángel Baltar, regresó a su pedestal del acantilado de Tanxil, del que los herederos de este la retiraron en 2005 ante el peligro que corría por los desprendimientos del terreno.

Y, aunque aseguraron que se trataba de una retirada temporal para someterla a una restauración, lo cierto es que la pieza ni se restauró ni retornó a Tanxil (hasta ahora) pese a que Costas realizó trabajos para asegurar el terreno.

Asistentes al acto, en el interior del dique; detrás, el grupo Fogo Fatuo. / Suso Souto

La escultura, de 3,20 metros de altura y 3 toneladas de peso y por la que Baltar pagó en su día 8.000 pesetas, luce de nuevo sobre una roca, rejuvenecida por obra y gracia de otro cirujano, en este caso de la piedra: Gonzalo Buceta Bruneti, experto en conservación y restauración de bienes culturales. Los trabajos costaron 17.300 euros y fueron financiados por la Xunta.

Carmen Asorey, nieta del artista, explicó que "mi abuelo estudiaba muy bien lo que cada obra tenía que representar; por eso hizo para Rianxo una Virgen marinera, que se colocó en lo alto de este acantilado, mirando al mar".

"Es el faro de Rianxo"

"Su manto está movido por el viento del mar; los fragmentos de cerámica celta que tiene incrustados en él juegan con el sol produciendo destellos. Está integrada en el entorno; por eso este es el único lugar en el que le corresponde estar. Esta Guadalupe es el faro de Rianxo", señaló emocionada.

Por su parte, José López dijo que "hoy es un día de fiesta, emoción y orgullo" y recordó los lazos que unen a Rianxo y A Estrada (localidad de la que él es natural) en torno a Asorey y a Castelao. Unos lazos que se oficializarán el próximo 19 de octubre con el hermanamiento de ambos concellos.

Julián Bustelo, izquierda, y José López Campos, tras descubrir la restaurada escultura de la Guadalupe de Asorey. / Suso Souto

El alcalde, Julián Bustelo, dijo que "hoy es un día especial para Rianxo, porque recuperamos algo que nunca dejamos de sentir como nuestro. Hoy recuperamos parte de nuestra memoria y de nuestra historia compartida, porque la Guadalupe de Asorey forma parte del paisaje emocional de Rianxo".

Y fue eso, una inmensa emoción, la que se apoderó de los asistentes cuando el conselleiro y el alcalde retiraron la lona que cubría la imagen, mientras el grupo folclórico Fogo Fatuo interpretaba la Rianxeira.

Entre el público, el exalcalde rianxeiro José Bravo Frieiro y el regidor de Padrón, Anxo Arca. En la orilla de la playa, varias embarcaciones xeiteiras y traineras se sumaban al acto levantando los remos, y unos bateeiros hacían sonar sus bocinas.

Varias embarcaciones tradicinales se sumaron al acto. / Suso Souto

Cientos de vecinos vivieron ese momento a los pies de la Guadalupe... en dique seco. Y es que, cuando en 2008 se hizo una actuación de regeneración de las playas rianxeiras, el histórico dique se rellenó de arena para poder ampliar el ámbito de las de Tanxil y Quenxo, subiendo su nivel unos tres metros.

Precisamente, al término de su discurso, el regidor anunció que "nos ponemos a trabajar ya para recuperar este dique". Una actuación que requerirá el visto bueno de Costas y que consistirá en restablecer el canal de agua hacia el interior de la histórica estructura.

Noticias relacionadas

Un dique al que muchos rianxeiros se tiraban desde el pedestal de la Guadalupe para zambullirse en el agua. Muchos que, como el edil Julio Alcalde, eran niños entonces, albergan la esperanza de poder volver a hacerlo pronto.