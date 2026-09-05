Rematan as melloras por máis de 50.000 euros na escola infantil do Porto do Son
A Xunta financiará ata 2028 con preto de 3,3 M€ o Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Ribeira
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitou este sábado, acompañada do alcalde do Porto do Son, Luís Oujo, a escola infantil pública autonómica do municipio, onde veñen de rematar as obras de mellora impulsadas pola Xunta cun investimento de 50.000 euros.
As actuacións, que contratou e executou o Concello, consistiron na instalación dun novo sistema e climatización, na dotación de novos módulos de almacenamento e na colocación dunha nova cancela no vestíbulo da entrada.
Ademais, procedeuse á limpeza e pintado das fachadas do centro. A conselleira enmarcou esta intervención no compromiso da Xunta coa atención á infancia e o apoio á conciliación das familias, a través de investimentos de mellora nos centros de 0 a 3 anos ou tamén con medidas como a gratuidade.
Ao respecto, lembrou que o vindeiro luns, 7 de setembro, comeza o quinto curso no que as familias galegas non teñen que pagar nada pola atención educativa dos seus fillos ou fillas, vaian a unha escola 0-3 da Xunta, dependente dun concello, de iniciativa social ou privada.
Grazas á gratuidade, Galicia lidera a taxa de escolarización no primeiro ciclo de Infantil cun 64%, 14 puntos por riba da media nacional.
Melloras en escolas das redes autonómica e local
A mellora deste centro do Porto do Son forma parte dun programa de intervencións en escolas infantís públicas de 0 a 3 anos toda Galicia, de titularidade municipal e autonómica.
A Xunta destina a estas actuacións preto de 980.000 euros, procedentes do Fondo de Cohesión e Transformación Social (FCT). Con estes fondos acometéronse actuacións de reforma, de ampliación, de renovación de cubertas e fachadas ou de equipamento, en función das necesidades dos centros.
A conselleira e o alcalde achegáronse despois o lugar da Igrexa, na parroquia de Baroña, para visitar no seu domicilio a Carmen Calo Maneiro, coñecida como Carmen de Lourenzo, que cumpría 104 anos. Fabiola García trasladoulle as súas felicitacións e animouna a seguir mantendo a súa vitalidade.
Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Ribeira
Por outra banda, a conselleira de Política Social e Igualdade desprazouse tamén a Ribeira, onde mantivo unha reunión coa alcaldesa, María Sampedro, sobre o incremento da achega da Xunta ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF).
Neste encontro, destacou que o Goberno galego inxectará ata 2028 preto de 3,3 M€ no Concello de Ribeira para financiar este servizo de competencia municipal.
Fabiola García destacou o aumento do 50% da achega do Goberno galego ao SAF, o que supón que a Xunta inxectará 150 millóns de euros máis nos municipios nesta lexislatura.
En concreto, explicou que, no caso de Ribeira, "este acordo terá un impacto claramente positivo e suporá un importante aforro para o municipio, que poderá aproveitar para seguir mellorando os seus servizos sociais".
A conselleira apuntou que “as cifras evidencian o beneficioso que será este acordo” e puxo de manifesto o compromiso da Xunta coas administracións locais e, en especial, con todos os dependentes galegos.
Un compromiso que a titular de Política Social e Igualdade botou en falta por parte do Goberno central. Neste sentido, criticou o feito de que “mentres a Xunta avanza en dereitos sociais, o Executivo central segue sen cumprir a lei e sen aportar o 50% do custo da dependencia, polo que a débeda con Galicia acada xa os 3.000 millóns de euros”.
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