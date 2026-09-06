Accidente mortal en Outes: muere un motorista tras sufrir una salida de vía en la DP-5604

Un motorista de 56 años ha perdido la vida este domingo en Outes después de sufrir una salida de vía y chocar contra una cuneta de hormigón. Según la información facilitada por el 112 Galicia, el accidente ha ocurrido en torno a las 18:15 horas en el kilómetro 8 de la carretera DP-5604.

Tras tener conocimiento del siniestro, desde el centro de operaciones de Emerxencias Galicia han dado aviso al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago hasta el lugar. Hasta allí también acudieron afectivos del GES de Noia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Según los servicios de emergencias desplazados, a su llegada comprobaron que el motorista se encontraba fuera de la calzada e inconsciente. Finalmente, y pese a los esfuerzos para intentar reanimarlo, el personal sanitario solo pudo certificar su muerte. Por el momento, las autoridades desconocen las causas que motivaron la salida de vía.