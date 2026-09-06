Accidente mortal en Outes: muere un motorista tras sufrir una salida de vía en la DP-5604
Pese a los medios desplegados para atenderlo, los servicios de emergencias no pudieron evitar su fallecimiento
Un motorista de 56 años ha perdido la vida este domingo en Outes después de sufrir una salida de vía y chocar contra una cuneta de hormigón. Según la información facilitada por el 112 Galicia, el accidente ha ocurrido en torno a las 18:15 horas en el kilómetro 8 de la carretera DP-5604.
Tras tener conocimiento del siniestro, desde el centro de operaciones de Emerxencias Galicia han dado aviso al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago hasta el lugar. Hasta allí también acudieron afectivos del GES de Noia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Según los servicios de emergencias desplazados, a su llegada comprobaron que el motorista se encontraba fuera de la calzada e inconsciente. Finalmente, y pese a los esfuerzos para intentar reanimarlo, el personal sanitario solo pudo certificar su muerte. Por el momento, las autoridades desconocen las causas que motivaron la salida de vía.
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