Pelea multitudinaria en Ribeira: un detenido y un hombre hospitalizado tras ser herido con una botella rota

Una pelea multitudinaria registrada en la noche de este domingo en la avenida do Malecón, en Ribeira, se ha saldado con una persona detenida y un hombre hospitalizado de urgencia con heridas de gravedad, según han confirmado a EL CORREO GALLEGO fuentes de la Jefatura de la Policía Nacional en Galicia.

El suceso se produjo a última hora de este domingo y según las primeras informaciones, el herido habría sido apuñalado durante la pelea. Sin embargo, fuentes de la Jefatura de la Policía Nacional consultadas por este diario precisan que, de forma preliminar, las heridas se habrían producido supuestamente con una botella de cristal rota.

Como consecuencia de lo ocurrido, un hombre fue detenido por un supuesto delito de lesiones graves, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica.

Investigación abierta

Por el momento, se desconocen las causas que desencadenaron la pelea en plena avenida do Malecón. La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias y la elaboración del atestado, por lo que no se descarta que puedan conocerse nuevos datos a medida que avance la investigación. Las autoridades tampoco han confirmado todavía más información sobre el estado de salud del herido.