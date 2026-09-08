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Dos barcos de madeira á realidade virtual: así evoluciona o estaleiro Triñanes de Boiro cara a Samala Shipyard

O novo proxecto empresarial redimensiona o seu mercado facendo embarcacións de pasaxe e traballos portuarios, pero mantendo as liñas tradicionais

María Jesús Lorenzana, este martes cunhas gafas de realidade virtual nas instalacións de Samala Shipyard.

María Jesús Lorenzana, este martes cunhas gafas de realidade virtual nas instalacións de Samala Shipyard. / Cedida

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Suso Souto

Boiro

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, coñeceu este martes en Boiro o novo proxecto empresarial dos antigos Estaleiros Triñanes, agora de nome Samala Shipyard, que considerou un exemplo da capacidade do sector naval para diversificarse e modernizarse a través da tecnoloxía.

Lorenzana visitou as instalacións do estaleiro de carpintaría de ribeira que, con novos propietarios, está ampliando as súas liñas de negocio cara a outro tipo de embarcacións, ademais das tradicionais.

Lorenzana, con Romero, á súa esquerda, e un directivo de Samala Shipyard.

Lorenzana, con Romero, á súa esquerda, e un directivo de Samala Shipyard. / Cedida

“É un exemplo do que é o naval en Galicia: unha industria absolutamente moderna, capaz de diversificarse, de transformase, de adaptarse coas novas tecnoloxías aos tempos actuais”, dixo a conselleira, que lembrou a aprobación do Plan director do naval, dotado con máis de 62 millóns de euros.

Estaleiros Triñanes -agora convertido en Samala Shipyard e con todo o seu cadro de persoal- traballa xa en novos produtos (embarcacións de pasaxe, de traballos portuarios ou para prácticos de porto) para ampliar mercado, pero mantendo, tamén, as liñas tradicionais de actividade. Para isto, a empresa realizou investimentos en tecnoloxía de ultima xeración, como escaneado 3D e ferramentas de realidade virtual.

A conselleira, que estivo acompañada do alcalde de Boiro, José Ramón Romero, cualificou dita empresa como “un exemplo de transición, de conservación dunha industria tradicional” que leva a marca Galicia Calidade polo mundo.

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Segundo datos do Ministerio de Industria e Turismo correspondentes ao primeiro semestre do ano, Galicia conta cunha carteira de pedidos de 34 buques dun total de 77 en España e, xunto con Asturias, lidera o ránking nacional.

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