Dos barcos de madeira á realidade virtual: así evoluciona o estaleiro Triñanes de Boiro cara a Samala Shipyard
O novo proxecto empresarial redimensiona o seu mercado facendo embarcacións de pasaxe e traballos portuarios, pero mantendo as liñas tradicionais
A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, coñeceu este martes en Boiro o novo proxecto empresarial dos antigos Estaleiros Triñanes, agora de nome Samala Shipyard, que considerou un exemplo da capacidade do sector naval para diversificarse e modernizarse a través da tecnoloxía.
Lorenzana visitou as instalacións do estaleiro de carpintaría de ribeira que, con novos propietarios, está ampliando as súas liñas de negocio cara a outro tipo de embarcacións, ademais das tradicionais.
“É un exemplo do que é o naval en Galicia: unha industria absolutamente moderna, capaz de diversificarse, de transformase, de adaptarse coas novas tecnoloxías aos tempos actuais”, dixo a conselleira, que lembrou a aprobación do Plan director do naval, dotado con máis de 62 millóns de euros.
Estaleiros Triñanes -agora convertido en Samala Shipyard e con todo o seu cadro de persoal- traballa xa en novos produtos (embarcacións de pasaxe, de traballos portuarios ou para prácticos de porto) para ampliar mercado, pero mantendo, tamén, as liñas tradicionais de actividade. Para isto, a empresa realizou investimentos en tecnoloxía de ultima xeración, como escaneado 3D e ferramentas de realidade virtual.
A conselleira, que estivo acompañada do alcalde de Boiro, José Ramón Romero, cualificou dita empresa como “un exemplo de transición, de conservación dunha industria tradicional” que leva a marca Galicia Calidade polo mundo.
Segundo datos do Ministerio de Industria e Turismo correspondentes ao primeiro semestre do ano, Galicia conta cunha carteira de pedidos de 34 buques dun total de 77 en España e, xunto con Asturias, lidera o ránking nacional.
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