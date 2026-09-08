Fototrampeo para atrapar xabaríns e drons para vixiar infractores: así opera a Unidade de Investigación de Conservación da Natureza
Está formada por oito axentes con formación específica en criminalística ambiental, manexo e captura de fauna silvestre e novas tecnoloxías
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitou este martes o parque natural de Corrubedo (Ribeira), onde puxo en valor o traballo que está a desenvolver a Unidade de Investigación de Conservación da Natureza (UICON), unha nova brigada móbil de intervención inmediata que empezou a operar en febreiro de 2026.
"Esta unidade sitúa a nosa Comunidade á vangarda do país en materia de protección do patrimonio natural, ao ser das primeiras en dotarse dun equipo destas características", sinalou.
A conselleira destacou o alto nivel de especialización da UICON, integrada actualmente por oito axentes medioambientais con formación específica en criminalística ambiental, manexo e captura de fauna silvestre ou aplicación de novas tecnoloxías de vixilancia no medio natural.
Vázquez lembrou que a creación deste equipo foi posible grazas ao acordo acadado entre o seu departamento e as organizacións sindicais para a formación da primeira unidade en Galicia capaz de ofrecer unha resposta rápida, especializada e coordinada a nivel autonómico para garantir a protección do patrimonio natural.
O equipo leva xa case sete meses operando como unidade móbil de investigación e resposta rápida ante situacións que, pola súa propia complexidade ou pola carga de traballo que acumulan determinadas áreas, requiren unha dedicación especial, coñecementos específicos e habilidades e competencias particulares á hora de encaralas.
A xornada de traballo programada para este martes coa UICON estaba organizada ao redor de tres intervencións tipo relacionadas con algunhas das súas principais áreas de actuación, co obxectivo de achegar á cidadanía o importante labor que realiza esta unidade de elite no conxunto do territorio.
En concreto, a conselleira asistiu a unha demostración teórica do procedemento de extracción de exemplares de xabaril mediante trampeo, no marco das actuacións realizadas para o control e xestión da fauna silvestre.
Acompañada pola delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, a conselleira comprobou primeiro o funcionamento das cámaras de fototrampeo e desprazouse a continuación cos axentes ao lugar no que estaba localizada a trampa, onde os membros da UICON lle explicaron o procedemento de captura e extracción.
A continuación, estaba previsto que participaran nunha práctica de vixilancia preventiva con dron sobre as dunas de Corrubedo, pero as circunstancias meteorolóxicas impediron finalmente que o aparato puidera voar.
O obxectivo desta actividade era amosar como a UICON combina o uso de medios tecnolóxicos aéreos coa comunicación e localización dos axentes en tempo real, unha forma de traballar especialmente efectiva á hora de vixiar e protexer zonas de especial interese ambiental.
De feito, o plan operativo anual da brigada contempla os espazos naturais protexidos, como o parque natural de Corrubedo, como zonas prioritarias á hora de empregar a tecnoloxía de vixilancia dispoñible en labores de prevención e detección de posibles infraccións ambientais.
Uso ilegal de velenos e cadea de custodia
Por outra banda, para a tarde deste martes está prevista tamén unha terceira intervención por parte da UICON, en Catoira. Neste caso, a demostración programada permitirá visualizar a aplicación práctica do protocolo de veleno, unha das áreas de intervención máis especializadas do equipo e na que resulta fundamental a cadea de custodia para garantir a correcta toma de mostras e o seu traslado posterior ao laboratorio para analizalas.
Este tipo de intervención forma parte das funcións que ten atribuídas este equipo en materia de investigación do uso ilegal de velenos no medio natural. Así, pode actuar ante a detección de cebos presuntamente envelenados ou casos graves de mortaldade de fauna, ocupándose de inicio a fin de todo o procedemento, desde as comprobacións iniciais, toma de mostras e outras actuacións necesarias para determinar as causas, ata finalmente identificar a autoría.
- La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
- Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
- Val do Dubra despide a la exconcejala Celsa Oreiro tras su fallecimiento y decreta dos días de luto
- Cuando Galicia estuvo en el epicentro del debate nuclear: medio siglo de la autorización para una central en la costa de Lugo que nunca llegó a levantarse
- Del sobrino de Pondal a una tía de Rajoy: el CSIC recupera la ciencia gallega depurada por el franquismo
- El primer parking subterráneo público de Ames, de pago, listo en O Milladoiro
- Netflix busca en Galicia figurantes para rodar el final de ‘Clanes’ cerca de Santiago: esta es la profesión muy arraigada que piden
- PP y Espazo Común critican la falta de transparencia en la apertura del aparcamiento municipal de pago en Milladoiro