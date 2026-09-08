Noia estende a rede de abastecemento de auga ao núcleo de Balbargos, no Obre
A actuación, que se iniciará no lugar de Pereiro de Arriba, ten un orzamento de 41.750 euros
O Concello de Noia iniciou as obras para levar a rede municipal de abastecemento de auga ao núcleo de Balbargos, na parroquia do Obre. A actuación foi adxudicada á empresa Excavaciones Darío S.L. por un importe de 41.750 euros.
Os traballos permitirán estender a rede municipal desde Pereiro de Arriba ata unha parte de Balbargos que actualmente non dispón deste servizo. A actuación contempla a instalación dunha nova condución e das correspondentes arquetas, así como a posterior reposición das zonas afectadas pola obra.
Trátase dunha actuación que xa estaba prevista polo Concello e cuxa importancia se viu reforzada polos problemas de abastecemento rexistrados durante os últimos períodos de seca.
O alcalde de Noia, Fran Pérez, destacou que «os últimos meses demostraron a importancia de seguir ampliando as redes municipais e reforzar as garantías de abastecemento. Queremos avanzar cara a unha rede cada vez máis extensa e fiable, que permita ofrecer alternativas nos núcleos que aínda dependen de pequenas traídas veciñais».
A actuación en Balbargos forma parte da planificación municipal para seguir ampliando progresivamente as redes de abastecemento e saneamento no rural de Noia.
Pola súa banda, o concelleiro de Obras, Manolo Seijas, incidiu no carácter práctico da actuación: «Non se trata só de facer grandes obras. Tamén temos que resolver problemas concretos que afectan ao día a día da xente, e levar a rede municipal de auga a un núcleo que non dispón dela é precisamente unha desas actuacións».
Desde o Goberno municipal sinalan que o obxectivo é continuar avanzando neste tipo de intervencións para estender os servizos municipais e mellorar as infraestruturas dos diferentes núcleos do concello.
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