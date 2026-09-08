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Noia estende a rede de abastecemento de auga ao núcleo de Balbargos, no Obre

A actuación, que se iniciará no lugar de Pereiro de Arriba, ten un orzamento de 41.750 euros

Inicio das obras de abastecemento de auga en Balbargos.

Inicio das obras de abastecemento de auga en Balbargos. / Cedida

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Suso Souto

Noia

O Concello de Noia iniciou as obras para levar a rede municipal de abastecemento de auga ao núcleo de Balbargos, na parroquia do Obre. A actuación foi adxudicada á empresa Excavaciones Darío S.L. por un importe de 41.750 euros.

Os traballos permitirán estender a rede municipal desde Pereiro de Arriba ata unha parte de Balbargos que actualmente non dispón deste servizo. A actuación contempla a instalación dunha nova condución e das correspondentes arquetas, así como a posterior reposición das zonas afectadas pola obra.

Trátase dunha actuación que xa estaba prevista polo Concello e cuxa importancia se viu reforzada polos problemas de abastecemento rexistrados durante os últimos períodos de seca.

O alcalde de Noia, Fran Pérez, destacou que «os últimos meses demostraron a importancia de seguir ampliando as redes municipais e reforzar as garantías de abastecemento. Queremos avanzar cara a unha rede cada vez máis extensa e fiable, que permita ofrecer alternativas nos núcleos que aínda dependen de pequenas traídas veciñais».

A actuación en Balbargos forma parte da planificación municipal para seguir ampliando progresivamente as redes de abastecemento e saneamento no rural de Noia.

Pola súa banda, o concelleiro de Obras, Manolo Seijas, incidiu no carácter práctico da actuación: «Non se trata só de facer grandes obras. Tamén temos que resolver problemas concretos que afectan ao día a día da xente, e levar a rede municipal de auga a un núcleo que non dispón dela é precisamente unha desas actuacións».

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Desde o Goberno municipal sinalan que o obxectivo é continuar avanzando neste tipo de intervencións para estender os servizos municipais e mellorar as infraestruturas dos diferentes núcleos do concello.

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