Quince meses despois de rematada a obra, o renovado consistorio de Ribeira segue pechado
O Goberno local busca axudas para o equipamento, mentres afronta varias deficiencias
Adxudicada a construción do parque infantil do Centenario
A renovada casa consistorial de Ribeira (sometida a unha profunda reforma integral na que se investiron 3,5 millóns de euros) continúa pechada, pese a que os traballos remataron hai xa quince meses. E tampouco hai data para a súa reapertura.
A actividade administrativa municipal continúa de xeito provisional no vello auditorio, mentres o Goberno local busca axudas para o equipamento e afronta as deficiencias que se detectaron xa no inmoble.
A reforma integral, deseñada polo arquitecto Carlos Seoane, comezou en novembro de 2023. A parte da obra correspondente ao exterior recepecionouse en abril de 2025, despois duna modificación do proxecto (porque, entre outras cousas, non se comtemplara o acceso ao ascensor dende o soto) e dúas prórrogas. E a parte correspondente á reforma interior recepcionouse en xuño de 2025, despois tamén de dúas prórrogas.
Os meses foron pasando e, a día de hoxe, o inmoble non só acumula desperfectos (algúns xa reparados), como humidades e caída de partes do falso teito, senón que non foi equipado.
A alcaldesa, María Sampedro, sinala que «xa temos unha subvención da Xunta de 40.000 euros para o mobiliario, pero estamos buscando outras para completar o equipamento». A rexedora explica que «estase estudando tamén como se distribuirán os espazos e reparando deficiencias».
«Ogallá poidamos abrir as novas dependencias antes de final de ano», sinala Sampedro, quen engade que «gustaríame ter recibido a obra noutras condicións».
Por outra banda,o Goberno local de Ribeira comezou esta semana adxudicando catro contratos por un importe total de 312.212 €.
Unha das obras é a construción do parque infantil na Praza do Centenario, adxudicada a Juegos Kompan S.A. por un importe de 160.119 euros, IVE incluído.
Os elementos a instalar son unha estrutura en forma de cúpula de onde se suspenden varios xogos de corda, capas de redes, escaleiras, pontes de corda, un tobogán, unha hamaca e tirantes; unha randeeira tipo péndulo; unha roda xiratoria; outra estrutura tipo sendeiro de parkour; unha randeeira con asento inclusivo e asento bebé; e unha cunca xiratoria. O prazo de execución será de catro meses.
Obras no polígono de Xarás
Así mesmo, adxudicouse a pavimentación e a instalación da canalización de augas pluviais nunha vía do polígono industrial de Xarás á empresa Canarga S.L. por unha contía de 78.099 €, impostos incluídos. Oprazo é de dous meses.
O Concello adxudicou tamén a mellora do firme do camiño que une os núcleos de Laxes e Aldea, na parroquia de Carreira, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Marconsa é a empresa que realizará esta actuación, cun orzamento de 60.502 euros, IVE incluído, nun prazo de dous meses.
Contrato para asegurar 42 vehículos e máquinas
Finalmente, adxudicouse o contrato de seguros da flota de vehículos e máquinas municipais por 12.490 euros anuais (exento de IVE) a Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros. Dará cobertura a 42 vehículos e a duración establécese en dous anos, con posibilidade de prórroga dun ano.
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