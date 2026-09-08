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Quince meses despois de rematada a obra, o renovado consistorio de Ribeira segue pechado

O Goberno local busca axudas para o equipamento, mentres afronta varias deficiencias

Adxudicada a construción do parque infantil do Centenario

Fachada da casa consistorial de Ribeira na actualidade, tras as obras de reforma integral.

Fachada da casa consistorial de Ribeira na actualidade, tras as obras de reforma integral. / Suso Souto

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Suso Souto

Ribeira

A renovada casa consistorial de Ribeira (sometida a unha profunda reforma integral na que se investiron 3,5 millóns de euros) continúa pechada, pese a que os traballos remataron hai xa quince meses. E tampouco hai data para a súa reapertura.

A actividade administrativa municipal continúa de xeito provisional no vello auditorio, mentres o Goberno local busca axudas para o equipamento e afronta as deficiencias que se detectaron xa no inmoble.

A reforma integral, deseñada polo arquitecto Carlos Seoane, comezou en novembro de 2023. A parte da obra correspondente ao exterior recepecionouse en abril de 2025, despois duna modificación do proxecto (porque, entre outras cousas, non se comtemplara o acceso ao ascensor dende o soto) e dúas prórrogas. E a parte correspondente á reforma interior recepcionouse en xuño de 2025, despois tamén de dúas prórrogas.

Os meses foron pasando e, a día de hoxe, o inmoble non só acumula desperfectos (algúns xa reparados), como humidades e caída de partes do falso teito, senón que non foi equipado.

A alcaldesa, María Sampedro, sinala que «xa temos unha subvención da Xunta de 40.000 euros para o mobiliario, pero estamos buscando outras para completar o equipamento». A rexedora explica que «estase estudando tamén como se distribuirán os espazos e reparando deficiencias».

«Ogallá poidamos abrir as novas dependencias antes de final de ano», sinala Sampedro, quen engade que «gustaríame ter recibido a obra noutras condicións».

Por outra banda,o Goberno local de Ribeira comezou esta semana adxudicando catro contratos por un importe total de 312.212 €.

Unha das obras é a construción do parque infantil na Praza do Centenario, adxudicada a Juegos Kompan S.A. por un importe de 160.119 euros, IVE incluído.

Os elementos a instalar son unha estrutura en forma de cúpula de onde se suspenden varios xogos de corda, capas de redes, escaleiras, pontes de corda, un tobogán, unha hamaca e tirantes; unha randeeira tipo péndulo; unha roda xiratoria; outra estrutura tipo sendeiro de parkour; unha randeeira con asento inclusivo e asento bebé; e unha cunca xiratoria. O prazo de execución será de catro meses.

Obras no polígono de Xarás

Así mesmo, adxudicouse a pavimentación e a instalación da canalización de augas pluviais nunha vía do polígono industrial de Xarás á empresa Canarga S.L. por unha contía de 78.099 €, impostos incluídos. Oprazo é de dous meses.

O Concello adxudicou tamén a mellora do firme do camiño que une os núcleos de Laxes e Aldea, na parroquia de Carreira, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Marconsa é a empresa que realizará esta actuación, cun orzamento de 60.502 euros, IVE incluído, nun prazo de dous meses.

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Finalmente, adxudicouse o contrato de seguros da flota de vehículos e máquinas municipais por 12.490 euros anuais (exento de IVE) a Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros. Dará cobertura a 42 vehículos e a duración establécese en dous anos, con posibilidade de prórroga dun ano.

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