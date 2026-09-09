Pais e nais de alumnos de oito colexios de Ribeira piden flexibilidade para adaptar o plan de conciliación á realidade de cada centro
Queren destinar a hora de monitorado ao servizo Madrugadores ou ao comedor segundo o que cada comunidade escolar necesita
As asociacións de pais e nais dos centros educativos de Aguiño, Palmeira, Frións, Artes, Carreira, Santa Uxía, Deán Grande, Olveira e Caramecheiro (Ribeira) comezaron este mércores o curso escolar "sen información suficiente" sobre como van funcionar o programa de conciliación e o servizo Madrugadores.
"Levamos semanas solicitando datos e unha reunión conxunta co Concello, e non a obtivemos. Alén da falta de información, hai un problema de fondo: este curso a hora de monitorado que o Concello asigna a cada centro ten que destinarse exclusivamente ao servizo Madrugadores. O curso pasado cada centro podía decidir en función da súa demanda real, e reclamamos que se
recupere esa flexibilidade", sinalan non comunicado conxunto.
A necesidade non é a mesma en todos os centros. Nuns a demanda concéntrase no servizo Madrugadores e noutros no do comedor, e a composición das familias, os horarios e o tamaño de cada centro varían moito dun a outro.
"Un modelo único aplicado a nove realidades distintas deixa recursos públicos infrautilizados nuns centros, mentres noutros queda sen cubrir o servizo que as familias si demandan", engaden.
"Esta cuestión foi trasladada ao Consello Escolar Municipal do 11 de maio de 2026. O Concello respondeu daquela que a estudaría e que informaría da súa decisión. Non houbo ningunha comunicación desde entón", explican as ANPA, que engaden que "se se contase con nós, non estariamos hoxe pedindo isto por escrito, porque o modelo deste curso decidiuse sen preguntarnos, e por iso non encaixa co que cada centro necesita”.
Así pois, reclaman ao Concello "información clara e inmediata sobre o funcionamento do programa e do servizo Madrugadores; unha reunión conxunta coas ANPAS dos centros participantes; flexibilidade para que cada centro destine a hora de monitorado a Madrugadores ou a comedor, segundo a súa demanda, como o curso pasado; e que non se esixa alumnado mínimo, para que os centros máis pequenos non queden fóra".
O BNG esixe unha rectificación inmediata
Pola súa banda, o BNG reclama ao Goberno municipal "que rectifique de inmediato as modificacións introducidas este curso no programa municipal de conciliación e que atenda as demandas trasladadas polas nove ANPA dos centros educativos de Ribeira".
“Non ten sentido aplicar unha mesma solución a nove centros que teñen realidades completamente diferentes. Nalgúns a principal necesidade é o servizo Madrugadores e noutros é o comedor. O Concello debe poñer os recursos públicos ao servizo das necesidades das familias, non obrigar as familias a adaptarse a unha decisión tomada desde un despacho”, dixo o portavoz nacionalista, Luís Pérez.
O Goberno local non respondeu aínda á consulta realizada por este xornal sobre esta reivindicación.
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