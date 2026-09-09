De Somalia, Corea del Sur, Australia o Emiratos Árabes: el Castro de Baroña recibió este verano a 6.675 turistas de 41 países
El número de visitantes, de los que menos de un 20% eran gallegos, volvió a subir en agosto respecto al año pasado
A la eclosión del Camino de Santiago por la Ría de Muros-Noia, con un goteo constante de peregrinos llegados tanto por vía marítima como terrestre, hay que añadir también este verano un significativo incremento en el número de turistas que visitaron la comarca.
Así, por ejemplo, el Castro de Baroña (O Porto do Son), uno de los referentes turísticos de Galicia, recibió durante los meses de julio y agosto a 6.675 visitantes.
Según datos de la Oficina de Turismo del castro, en lo que va de verano se contabilizaron 1.110 visitantes procedentes de hasta 41 países, si bien los turistas nacionales continúan siendo mayoría: 5.565 personas.
Luis Oujo, alcalde de O Porto do Son y presidente del geodestino Ría da Estrela, destaca que “el Castro de Baroña tiene unos 2.000 años de antigüedad, pero estará eternamente de moda. Su belleza y su extraordinario emplazamiento son un atractivo turístico de los más destacados en Galicia”.
Oujo destaca que “este mes de agosto, una vez más, el número de visitantes se incrementó en otro 3%”.
Los franceses fueron el grupo más numeroso, representando un 30% del total, seguido a bastante distancia por Alemania e Italia. Además, el castro acogió también a visitantes llegados de Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes, Tailandia, Corea del Sur, Islas Mauricio, Somalia o Camerún.
Entre los 5.565 visitantes nacionales, sorprende que menos de un 20% eran gallegos, lo que demuestra el fuerte tirón que el Castro de Baroña tiene entre el público nacional.
Así, el mayor número de visitantes procedía de Madrid (34%), seguido de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Castilla-León. Como curiosidad, este verano se recibieron visitas de todas las comunidades autónomas españolas.
Desde la Oficina de Turismo del Castro de Baroña destacan que los visitantes vienen especialmente recomendados desde puntos tan dispares como el parque natural de Corrubedo (Ribeira), el faro de Fisterra, la Ribeira Sacra o el aeropuerto Sá Carneiro de Oporto (Portugal).
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