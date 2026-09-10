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Amicos navega 'a timón fijo' en la restauración de los bosques de kelp

Fabiola García participó en una actividad para devolver al mar de 600 soportes de laminarias

Fabiola García, centro, arrojando los soportes de laminarias al mar.

Fabiola García, centro, arrojando los soportes de laminarias al mar. / Amicos

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Suso Souto

Ribeira

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participó este jueves en Aguiño (Ribeira) en una actividad medioambiental del colectivo de personas con discapacidad intelectual Amicos para la recuperación de bosques de kepl (áreas subacuáticas con una alta densidad de algas pardas).

La actividad consistió en la devolución al mar de 600 soportes de laminarias que, tras ser recogidas por marineros y pescadores, fueron restauradas por usuarios y usuarias de la entidad.

En el marco de este proyecto, este año se incorporó una prueba piloto para la restauración de la Himanthalia elongata, macroalga conocida como Espagueti de mar.

Amicos da así un paso más en la recuperación de la estructura del hábitat marino, restaurando macroalgas que sirven de cobertura y refugio a otros organismos.

La conselleira estuvo acompañada por la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo; el teniente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño; y el director general de Amicos, Xoán España, así como ocho agentes medioambientales de esta entidad que participan en el proyecto.

Fabiola García pudo conocer los avances en las iniciativas medioambientales y de cuidado de los mares que desarrolla Amicos gracias a las ayudas que recibe con cargo al 0,7% del IRPF.

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Asimismo, felicitó a la entidad «por impulsar proxectos medioambientais de primeiro nivel, que xa foron recoñecidos e premiados a nivel estatal e europeo».

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