Pases VIP, calcetines de marca, cuotas en tres plazos y un calendario de 13 meses: así se financian en Rianxo las Festas da Guadalupe

En Rianxo, la organización de las emblemáticas Festas da Guadalupe se activa prácticamente al día siguiente de que terminen las del año en curso. Hay muchas ganas de vivir esta cita intergeneracional, y también mucha implicación.

Este año serán ocho los días de fiesta: del 11 al 18 de septiembre. En el extenso programa figuran nada menos que 24 grupos musicales, 14 orquestas y 6 bandas.

Un programa que arrancará este viernes 11 con la Noite Retro y en el que habrá desde una Feira do Circo hasta un Feirón Mariñeiro (un mercado ambientado en 1926, con representación de oficios, obradoiros, gastronomía, tabernas y artesanía), pasando por un festival de cultura urbana, una verbena infantil, una Verbena Sinfónica (a cargo de la Banda da Escola de Música de Rianxo) y, por supuesto, las cuatro citas estrella: la procesión marítima, las Juadalupeñas (las divertidas competiciones de las casi treinta peñas rianxeiras), la Noite de Bengalas y el multitudinario canto de la Rianxeira.

Las Festas da Guadalupe tienen un coste medio de unos 150.000 euros. Al frente de la comisión organizadora están Carlos Ces Ozores y un equipo de diez vecinos y vecinas de entre 19 y 53 años que en las últimas ediciones han redimensionado las vías de financiación de los festejos. La imaginación y la creatividad han tomado el poder.

Cartel diseñado por ReiZentolo

El cartel de este año lo diseñó la marca ReiZentolo, y está inspirado en la cerámica gallega, a modo de mosaico de azulejos, con la imagen de la Guadalupe elevándose sobre un mar de bengalas y con referencias a la procesión marítima.

El cartel de las Festas da Guadalupe de 2026 fue diseñado por ReiZentolo. / Cedida

ReiZentolo también lanzó una colección de calcetines inspirados en la Noite de Bengalas (con la que se cierran las fiestas y en la que los asistentes a la última verbena cantan la Rianxeira iluminando la Praza de Castelao con miles de bengalas).

En la última verbena se repartirán cuarenta mil bengalas

La comisión adquirió 200 pares de calcetines, que se venden a 12 euros. En cuanto a las bengalas, se repartirán 40.000. Se entregarán gratis a los colaboradores, pero la noche del 18 se podrán adquirir en la verbena a cambio de un donativo.

Para hacer la caja necesaria para sacar adelante un programa tan ambicioso, la comisión de fiestas cuenta con las aportaciones de sus vecinos, a los que da facilidades para hacer sus aportaciones en tres cómodos plazos.

Otras vías de financiación son la venta de camisetas (la comisión adquirió 200 y las vende a 15 euros) y de lotería de Navidad (se juega el número 74.650).

Las peñas, por su parte, venden rifas para los sorteos de un pase VIP para 2 personas para ir en el barco que llevará la imagen de la Guadalupe en la procesión marítima; un pase VIP para 2 personas para asistir a la Noite de Bengalas desde el escenario; una comida especial para 2 personas en el restaurante Aghro da Corna; una cena en el Rubicón valorada en 40 €; un vale de 40 € para la peluquería Ares; y un vale de 30 € para A Despensa da Martela.

Camiseta oficial de las Festas da Guadalupe 2026, con el diseño de ReiZentolo para el cartel. / Cedida

Otro de los productos del merchandising de las Festas da Guadalupe es el original Calendario Guadalupeiro, ilustrado con las fotos más votadas de un concurso fotográfico. La de la portada es la imagen ganadora, realizada por Beatriz Hermo Martínez, que ganó un premio de 150 euros. La originalidad de este calendario radica en que tiene trece meses: empieza y termina en septiembre, el mes de la Guadalupe. Están a la venta 200 ejemplares al precio de 12 euros.

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El Calendario Guadalupeiro comienza en el mes de septiembre de 2026 y acaba en el de septiembre de 2027. / Cedida

En cuanto a las actuaciones musicales de las ocho jornadas festivas, correrán a cargo de las orquestas Platinum, Mariachi Perla, Capitán Sabrosura, Galilea, Unión y Fuerza, Cayenna, Charleston, Solara, Cinema, Arizona, Gran Parada, Eureka, Trébol y Ritmo Xoven; los grupos Virtual Project Cover Band, Trécola, Zeltia Irevire, Fogo Fatuo, Coral Abraira, Charanga Brass-Ass, Buxaina, Arena, Vai de Roda, La Banda de Ayer, Río de Anxo, O Son do Río, Dilema, Kid Mount, Fanfarria Furruxa, La Última Legión, Os Festas, Malezza, Bando das Gaitas, Trío Alborada, Cé Orquestra Pantasma, Mediarea, Boavila y Pakolas e As Tripulantes; las bandas de música de Santa Cruz de Ribadulla, de la Escola de Música de Rianxo, de Ribadumia, de Arcade, de Padrón y de Arca; así como las sesiones musicales de Serieb VideoDJ, Xinho y DJ Nexxa y la animación de los bailes latinos de la academia El Tomasón.