El proyecto del nuevo polígono de Ribeira pasa del papel al terreno tras doce años de burocracia

El proyecto del nuevo polígono industrial de Ribeira (que se ubicará en una superficie de 260.000 metros cuadrados en la zona de Pedras Vermellas) empieza a pasar al fin de los papeles al terreno después de doce años de trámites que pasaron por las manos de tres mandatarios locales (Manuel Ruiz, Luis Pérez y María Sampedro).

El gerente de la sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur), Diego Toja, se desplazó este jueves hasta la zona junto a la regidora y el presidente de la patronal local, Francisco Martínez, para supervisar los trabajos que se acaban de poner en marcha para la realización de los estudios geológico y geotécnico.

Estos trabajos son necesarios para avanzar en el proyecto de construcción, ya en fase de licitación, y que está previsto que se adjudique en las próximas semanas.

Toja dijo que la Xunta está acelerando los trabajos para que a finales de año puedan estar licitadas las obras de construcción del polígono, «que permitirá atender la demanda de suelo industrial existente en este municipio».

El pasado mes de julio, la Consellería de Economía e Industria y el Concello de Ribeira firmaron un protocolo de colaboración para actualizar el proyecto de construcción. En base a dicho documento se actualizarán las mediciones, las soluciones constructivas y las redes de servicio, actuaciones que van a ser contratadas y financiadas por Xestur y que permitirán avanzar en el proyecto de urbanización.

Francisco Martínez mostró su satisfacción por este importante espaldarazo a un proyecto que empezó a gestarse en 2014, «aunque ya en 2011 se le planteó al Concello la necesidad de aumentar la bolsa de suelo empresarial», dijo.

La demanda de suelo actual es de 120.000 metros cuadrados

El presidente de la patronal cifró en 120.000 metros cuadrados la demanda actual de suelo industrial, pero añadió que «habrá que esperar a la licitación para actualizar esa previsión de demanda en función del precio que se fije para el metro cuadrado de terreno».

La Xunta tiene en marcha en la provincia de A Coruña diversas actuaciones que permitirán ampliar en 4,2 millones de metros cuadrados la superficie de suelo industrial, con una inversión de casi 112 millones de euros hasta 2030.

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Entre estas actuaciones figuran la fase C del polígono de Morás (Arteixo), ya finalizada; las expropiaciones para los polígonos de Bértoa (Carballo) y Coristanco; el nuevo polígono de Cabana; la ampliación del de A Sionlla (Santiago); la nueva Plataforma Loxística Empresarial e Portuaria de Mandiá (Ferrol); o la ampliación del polígono de Merelle (Ordes).