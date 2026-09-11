Clamor sectorial á UE dende Ribeira: un fondo específico para a pesca e marxe real para modernizar a frota
“Non se pode afrontar a descarbonización con buques de máis de 30 anos”, dixo o subdirector xeral de Sostibilidade Económica do Goberno central, Manuel Pablos
A Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía reclamou este venres en Ribeira que o próximo marco financeiro europeo manteña un fondo específico para a pesca, claramente identificado e cunha dotación suficiente, capaz de acompañar a evolución dunha frota que necesita seguir avanzando en competitividade, modernización, descarbonización, seguridade a bordo e mellora das condicións sociais e laborais das tripulacións.
Esta foi unha das principais mensaxes trasladadas pola xerente da entidade, María José Casais, durante a V Xornada de Pesca de Ribeira, celebrada na Escola Oficial Náutico-Pesqueira baixo o título Claves para abordar a pesca no próximo fondo marítimo-pesqueiro.
Casais incidiu en que o futuro da pesca debe construírse escoitando ao sector e facendo compatible a sustentabilidade ambiental coa sustentabilidade económica e social da actividade.
Pola súa banda, o director da Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, Juan Domingo Cambeiro, destacou a importancia de encontros como este para analizar os retos do sector e traballar pensando no futuro da actividade pesqueira.
“Temos a obriga de seguir traballando para que haxa un futuro para o noso alumnado, que é o futuro para a pesca”, dixo.
Nesta liña, a alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, subliñou a necesidade de situar as persoas no centro das políticas vinculadas ao mar e de facer da pesca unha actividade con futuro para as novas xeracións. “Temos que conseguir que a mocidade vexa futuro no mar, cun traballo digno, estable e con opción de mellora. Defender o mar é defender Ribeira”, sinalou.
Un posFEMPA con máis ambición financeira e menos burocracia
Na mesa redonda dedicada ao sector pesqueiro posFEMPA, o subdirector xeral de Sostibilidade Económica e Asuntos Sociais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Manuel Pablos, defendeu "que o sector, polo menos, non perda absolutamente nin un euro con respecto ao actual FEMPA".
En canto ao marco financeiro, indicou que, previsiblemente, ata o 31 de decembro de 2029 non se dará “carpetazo” ao actual mecanismo de financiamento e alertou de que chegou o momento de tomar decisións.
“Necesitamos para o posFEMPA ambición financeira e unha regulación simplificada que nos permita facer o que este sector necesita para conseguir a remuda xeracional”, sinalou o subdirector, que aproveitou para dirixirse aos alumnos para asegurarlles que “imos loitar todos os que estamos nesta mesa para que veñades a un sector con futuro”.
O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Xunta, Isaac Rosón, defendeu, pola súa parte, a necesidade de que a pesca conte cun fondo europeo específico, unha reivindicación especialmente relevante para territorios cun forte peso do sector, como Galicia.
“É importante que haxa un fondo específico para a pesca, neste sector máis que para calquera outro”, sinalou. Rosón explicou que esta posición está a atopar apoios entre as comunidades costeiras e tamén no ámbito europeo, aínda que evitou concretar adhesións específicas, e advertiu que, unha vez garantido o financiamento, o seguinte debate será determinar como se distribúen os recursos e a que prioridades se destinan.
Na súa intervención sobre o futuro da modernización da frota pesqueira, Manuel Pablos advertiu que o envellecemento dos buques está a limitar a capacidade do sector para afrontar retos como a transición enerxética e a remuda xeracional.
O subdirector vinculou este envellecemento á prohibición de financiar a construción de novos barcos e incidiu nas consecuencias da falta de renovación, desde o aumento dos custos enerxéticos e produtivos ata as dificultades para avanzar na descarbonización: “Non se pode afrontar a descarbonización da frota con buques de máis de 30 anos”, dixo.
Neste contexto, sinalou que esta renovación debe ser unha prioridade e resumiu as condicións necesarias para facela posible nunha regulación adecuada, financiamento suficiente, portos preparados e solucións específicas que permitan modernizar os buques e manter unha frota competitiva.
A directora xeral da Mariña Mercante, Ana Núñez, centrou a súa intervención no proceso de regularización da potencia dos motores e reclamou ao sector máxima transparencia á hora de declarar a potencia dos buques.
“O que pedimos é sinceridade. Cando queirades regularizar o barco, por favor, decide a potencia que ten”, sinalou. Núñez explicou que se prevé actuar sobre uns 300 motores e que a intención da Administración é simplificar e axilizar ao máximo os prazos e os trámites, incluídos os relativos á potencia e ás emisións.
“É un sector hiperregulado”, recoñeceu, ao tempo que defendeu unha aplicación da normativa o máis áxil posible e insistiu en que o obxectivo é acompañar o sector no proceso: “En España as administración si cremos na pesca. Intentaremos facilitalo o máximo posible”, dixo.
Na última ponencia técnica, Ricardo Iparraguirre, director de Bureau Veritas Norte de España, explicou en primeiro lugar o procedemento para a certificación da potencia dos motores, lembrando que Bureau Veritas actúa como organización autorizada para realizar recoñecementos e certificacións en nome da Dirección Xeral da Mariña Mercante.
O procedemento abrangue motores novos, de substitución ou modificados.
A continuación, Adrián Sarasquete, director xeral de VICUSdt, presentou Open Water, unha ferramenta de enxeñaría propulsiva orientada a reducir perdas e mellorar a eficiencia enerxética sen incrementar a capacidade pesqueira.
No caso da frota de arrastre, explicou que permite manter as mesmas condicións de arrastre con menos kW, reducindo así a potencia necesaria sen aumentar o esforzo pesqueiro.
“O sector está disposto a avanzar, pero ese camiño ten que ser viable”
No acto de clausura, María José Casais resumiu a posición da cooperativa insistindo en que financiamento, modernización, descarbonización e regulación forman parte dun mesmo desafío.
“Non podemos falar de modernización sen falar de financiamento; nin de descarbonización sen solucións tecnolóxicas viables; nin de melloras a bordo se a normativa dificulta determinadas adaptacións. E non podemos construír un novo fondo sen ter en conta a enorme diversidade da frota á que debe dar resposta”, explicou.
Casais concluíu que “o sector está disposto a avanzar, a modernizarse e a afrontar os cambios que veñen, pero ese camiño ten que ser técnica e economicamente viable e debe construírse tendo en conta a nosa realidade”.
Na clausura, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, insistiu na necesidade de que sector e administración traballen da man nun momento que cualificou de “crucial” para o futuro da pesca.
“Bruxelas non pode facer oídos xordos ao que lle plantexamos e imos facer toda a forza posible para que Galicia non saia prexudicada no novo marco financeiro”, afirmou.
Villaverde reclamou, na mesma liña apuntada previamente por Isaac Rosón, un fondo específico e xusto para a pesca, cun financiamento “suficiente e accesible” que permita renovar a frota sen quedar afogado pola burocracia.
A conselleira apelou tamén á necesidade de “equilibrar” a protección ambiental coa protección das familias que viven do mar e advertiu que “non podemos permitir a redución da frota”, concluíndo coa importancia de seguir traballando para “fortalecer a nosa Galicia azul”.
Villaverde reiterou a reclamación galega dunha dotación de, como mínimo, 7.290 millóns de euros, en liña coa proposta formulada desde a Eurocámara, como punto de partida para a negociación. Recordou tamén que o Consello Galego de Pesca aprobou por unanimidade un ditame crítico coa proposta inicial da Comisión Europea e que a Xunta está desenvolvendo unha axenda de contactos nas institucións comunitarias para sumar apoios á posición de Galicia.
A responsable do Goberno galego puxo tamén especial énfase na necesidade de que a futura política pesqueira europea equilibre os tres piares da sustentabilidade. Tras recoñecer os avances realizados na protección dos recursos e do medio mariño, coa implicación e o esforzo dos propios profesionais, advertiu de que é preciso situar ao mesmo nivel os aspectos sociais e económicos.
Entre os desafíos que considera prioritarios para o futuro da frota, citou a necesidade de contar con fondos suficientes e accesibles para a súa renovación, reducir as cargas burocráticas, revisar as limitacións vinculadas á capacidade e ao arqueo dos buques, facilitar a cesión de capacidade dispoñible e impulsar financeira e tecnolóxicamente a descarbonización.
A Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía conta cunha frota integrada por 17 buques (10 de arrastre e 7 de cerco), que operan no caladoiro Cantábrico-Noroeste. A Consellería do Mar destinou preto de 1,3 millóns de euros a esta entidade a través dos distintos fondos pesqueiros europeos.
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