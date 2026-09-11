Herida una mujer al ser arrastrada por su coche y caer por un desnivel de tres metros en Lousame
Bajó del vehículo para recoger a un alumno en un centro escolar, pero no activó el freno de mano
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Suso Souto-E.P.
Lousame
Una mujer resultó herida este viernes en Lousame tras ser arrastrada por su vehículo cuando intentaba poner el freno de mano y caer por un desnivel de unos tres metros.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 13.00 horas de este viernes en las inmediaciones de la Escuela Infantil de Tállara.
La mujer bajó del vehículo para recoger a un alumno, pero no activó el freno de mano. Cuando quiso ponerlo, la conductora fue arrastrada por el turismo y cayó por un desnivel de unos tres metros.
Ante las lesiones provocadas por la caída, la central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los miembros del GES de Noia y a la Guardia Civil de Tráfico.
- La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
- Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix y no es 'Clanes': una película con Santiago muy presente
- Avalancha de solicitudes para ayudas a la vivienda con 410 pisos en ciernes en la comarca: 'É o máis importante da miña vida
- Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
- Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
- Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
- ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
- Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana