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Néstor Rego insta o Goberno central a transferir os inmobles da Sareb en Ribeira para vivenda pública

O deputado nacional no BNG di que a recente poxa de 97 pisos en Palmeira foi unha aposta pola especulación

Néstor Rego, este venres en Ribeira.

Néstor Rego, este venres en Ribeira. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

O portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, instou o Goberno central a transferir os inmobles da Sareb en Ribeira para constituír un parque de vivenda pública.

Rego rexistrou varias iniciativas para que se transfiran de forma gratuíta todos os bens inmobles da Sareb á Xunta ou ben aos concellos que así o soliciten para reforzar a bolsa de vivenda pública e en réxime de alugueiro social.

«O Goberno central debe aclarar cantas vivendas hai e cales son as súas características, se están en situación de habitabilidade, se están libres ou ocupadas e cales son as previsións que manexan», indicou.

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«En xuño saían a poxa 97 inmobles que foran da Sareb, nunha urbanización situada a 250 metros da praia de Palmeira e con prezos de saída de 70.000 €. Este proceso non aposta pola vivenda pública e social, senón que se entrega á especulación para acabar como vivendas turísticas», engadiu.

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