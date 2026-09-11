Néstor Rego insta o Goberno central a transferir os inmobles da Sareb en Ribeira para vivenda pública
O deputado nacional no BNG di que a recente poxa de 97 pisos en Palmeira foi unha aposta pola especulación
O portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, instou o Goberno central a transferir os inmobles da Sareb en Ribeira para constituír un parque de vivenda pública.
Rego rexistrou varias iniciativas para que se transfiran de forma gratuíta todos os bens inmobles da Sareb á Xunta ou ben aos concellos que así o soliciten para reforzar a bolsa de vivenda pública e en réxime de alugueiro social.
«O Goberno central debe aclarar cantas vivendas hai e cales son as súas características, se están en situación de habitabilidade, se están libres ou ocupadas e cales son as previsións que manexan», indicou.
«En xuño saían a poxa 97 inmobles que foran da Sareb, nunha urbanización situada a 250 metros da praia de Palmeira e con prezos de saída de 70.000 €. Este proceso non aposta pola vivenda pública e social, senón que se entrega á especulación para acabar como vivendas turísticas», engadiu.
- La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
- Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix y no es 'Clanes': una película con Santiago muy presente
- Avalancha de solicitudes para ayudas a la vivienda con 410 pisos en ciernes en la comarca: 'É o máis importante da miña vida
- Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
- Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
- Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
- ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
- Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana